AjansHaber Spor Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor

Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Konyaspor, finale yükseldi. Siyah-beyazlı ekip ise turnuvaya veda etti.

Yayınlama Tarihi:
Beşiktaş Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Mücadelenin 90+4. dakikasında sol kanattan ceza sahasına giren Olaigbe, Olaitan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.

90+8. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Enis Bardhi, sol köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Konyaspor mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti.

Yarı finalin diğer ayağında Gençlerbirliği ile Trabzonspor 13 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacak. Bu maçta tur atlayan takım Konya ile finalde karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası Finali ise 22 Mayıs Cuma günü Antalya’da oynanacak.

Konyaspor’dan dejavu zafer

Konyaspor, benzer bir şekilde çeyrek finalde Fenerbahçe’yi de 120+2. dakikada bulduğu penaltı golüyle saf dışı bırakmıştı.

Tribünlerden istifa sesleri

Penaltı golünün ardından Beşiktaş tribünlerinde tepkiler yükseldi. Mağlubiyetin ardından taraftarlar, “Yönetim istifa” ve “Sergen Yalçın istifa” tezahüratlarıyla yönetim ve teknik ekibe tepki gösterdi.

 

