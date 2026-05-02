GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Amed SK tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında Iğdır FK’ye konuk olan Amed SK, sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı ve sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükseldi. Diyarbakır ekibi, bu sonuçla tarihinde ilk kez Süper Lig bileti aldı.

Yayınlama Tarihi:
Karşılaşmada Iğdır FK’nın gollerini 6. dakikada Fofana, 45+4’te Diagne (kendi kalesine) ve 80. dakikada Atakan Rıdvan Çankaya kaydetti.

Amed SK’nın golleri ise 19. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 45+1’de Diagne (penaltıdan) ve 49. dakikada Dia’dan geldi.

Süper Lig bileti averajla kaçtı

Süper Lig yarışı son haftaya kadar büyük heyecana sahne olurken, aynı puandaki Esenler Erokspor sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı ve 74 puanla sezonu tamamladı. İkili averajda Amed SK’nın gerisinde kalan İstanbul ekibi ligi üçüncü sırada bitirerek play-off finaline kaldı.

Play-off eşleşmeleri belli oldu

TFF 1. Lig’i zirvede tamamlayan Erzurumspor ve ikinci sıradaki Amed SK doğrudan Süper Lig’e yükselirken, play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Esenler Erokspor, ligi 3. sırada tamamlayarak play-off finali oynamaya hak kazandı. Ligi 4 ile 7. sıralar arasında yer alan takımların eşleşmeleri de netleşti.

Ligi 4. sırada bitiren Çorum FK ile 7. basamaktaki Ankara Keçiörengücü karşılaşacak. 5. sıradaki Bodrum FK’nın rakibi ise 6. sıradaki Pendikspor oldu.

#tff 1. lig
#trendyol süper lig
#Amed Sk
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Yaşam
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.