Plan-S’ten uzayda yeni hamle

Plan-S Üst Yöneticisi (CEO) Özdemir Gümüşay, şirketin 2021 yılında Türkiye’nin küresel uzay sektöründeki temsil gücünü artırma hedefiyle faaliyetlerine başladığını belirtti.

Uydu tabanlı nesnelerin interneti (IoT) haberleşmesine odaklandıklarını ifade eden Gümüşay, yüzde 100 iştirakleri Connecta üzerinden Yakın Dünya Yörüngesi (LEO) uydu IoT haberleşme hizmeti sunduklarını söyledi.

“70-80 kiloluk ilk yeryüzü gözlem uydumuzu yaptık”

Plan-S’in artık daha büyük uydu projelerine yöneldiğini belirten Gümüşay, şu ifadeleri kullandı:

“Bu doğrultuda 70-80 kiloluk ilk yeryüzü gözlem uydumuzu yaptık. Burada amacımız, platform boyutlarını 300 kilogram ağırlığına kadar büyütüp savunma sanayisi, yeryüzü gözlem ve sivil amaçlı birçok uygulamada yeni uydu platform çözümleri sunmak. Şu anda dünyada büyük bir talep görüyoruz. Özellikle son dönemde yaşanan bölgesel savaşlar bunda etkili oldu. Bu talebi karşılamak için biz de uydu platformu ve platform alt sistem çözümleriyle devam ediyoruz. 2026 sonuna kadar hedefimiz bu uyduyu göndermek. Önümüzdeki yıl için planlamalar devam ediyor. IoT tarafında ise şimdiye kadar 21 uydu gönderdik, burada da 2035’e kadar hedefimiz sayıyı 100’ün üzerine çıkarmak.”

“Fikirden yörüngeye süreyi 1 yılın altına indirmek istiyoruz”

Türkiye’de uzay ekosisteminin geliştiğine dikkati çeken Gümüşay, büyük savunma sanayisi şirketlerinin de sektöre yönelmeye başladığını söyledi.

Plan-S’in seri üretime uygun ve maliyet etkin çözümler geliştirdiğini belirten Gümüşay, standartlaşmış uydu platformlarının farklı görevler için hızlı şekilde adapte edilebildiğini ifade etti.

Gümüşay, şunları kaydetti:

“Türkiye’de yapılan uydular daha büyük ve misyon spesifik uydular. Başka bir göreve adapte edilmeleri zaman alıyor. Normalde uzay projelerinin başka projelere adapte edilmesi minimum 4-5 yıl sürüyor. Bizim amacımız, jenerik yani standartlaşmış uydu platformlarıyla yeni görevlere fikirden yörüngeye toplamda 1 yılın altında adaptasyon çözümleri sağlamak. Plan-S olarak biz bu standartlaştırılmış uydu platformlarıyla özellikle yurt içinde savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu uydu programlarına hızlı ve maliyet etkin çözüm sunmak istiyoruz.”



IoT hizmetiyle operasyonel maliyetlerde yüzde 50’ye varan düşüş

Plan-S’in mevcut uydu altyapısıyla GSM kapsama alanı dışında kalan bölgelerde IoT haberleşme hizmeti sağladığını belirten Gümüşay, özellikle enerji dağıtım şirketleriyle yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Türk Telekom’un da Connecta hizmetini ürün portföyüne dahil ettiğini ifade eden Gümüşay, kırsal bölgelerde sayaç okuma süreçlerinde önemli avantaj sağladıklarını söyledi.

Gümüşay, şu değerlendirmede bulundu:

“Cep telefonu yerine IoT cihazını koyduğunuz bir senaryo düşünün. Kırsalda özellikle GSM kapsamasının geniş olmadığı noktada IoT cihazlarının verisini okuyoruz. Şu anda özellikle elektrik dağıtım şirketleriyle yoğun bir çalışma yaptık, endeks okumasına yönelik. Bununla birlikte enerji dağıtım firmalarının operasyon maliyetlerini de ciddi oranda düşürüyoruz. Kırsalda olan özellikle elektrik sayaçlarının okunması büyük bir maliyet ve bazı riskler doğuruyor. Örneğin Ege Bölgesi’nde yapılan faaliyetlerde özellikle yaz aylarında gerek turizmde yoğunluktan dolayı gecikme gerek tarım faaliyetlerinde sayaç okumaya çalışan personelin yaralanması, arı sokması, köpek ısırması gibi birçok sorun oluyor. Bunları ortadan kaldıran bir çözüm sunuyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle kayıp kaçağın tespiti ve önlenmesi konusunda destek veriyoruz. Dolayısıyla saha ziyaretlerini, yakıt sarfiyatını ve daha pek çok gerekliliği ortadan kaldırarak operasyonel maliyeti yüzde 50’ye kadar düşürüyoruz.”

SAHA EXPO’da iki kritik imza

Plan-S’in 5-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek SAHA EXPO’da yeni iş birliklerine odaklanacağını belirten Gümüşay, etkinlik kapsamında iki önemli anlaşmaya imza atmayı planladıklarını açıkladı.

Gümüşay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başvurduğumuz ve yeni bir teknolojiye dayanan haberleşme uydu projesi kabul aldı ve sözleşmesini SAHA’da imzalayacağız. Onun dışında uydu platformu anlamında da büyük bir savunma sanayisi firmasıyla bir sözleşme imzalamayı hedefliyoruz.”

“Uzayda yerli ve milli çözümler sunuyoruz”

Plan-S’in yalnızca tek bir platform değil, bir “uydu platform ailesi” geliştirdiğini vurgulayan Gümüşay, yörünge kontrol sistemlerinden uydu platformlarına kadar geniş alanda yerli ve milli çözümler sunduklarını belirtti.

Üniversitelerde geliştirilen uzay projelerine de destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Gümüşay, küp uydu projelerinde hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabetçi konumda olduklarını kaydetti.



