Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul’da çiçeklerle karşılandı: “Yılmadık, yılmayacağız”

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistleri için İstanbul Havalimanı’nda karşılama töreni yapıldı. Uçakta yer alan 18’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 59 kişiyi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz ve Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe apronda güller ve Filistin kefiyeleriyle karşıladı.

Havalimanı çıkışında aktivistler ve onları karşılayanlar, İsrail aleyhinde sloganlar attı. VİP Terminali’nde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katılımcılara, 85 milyonu temsilen burada olduklarını söyledi. Gazze’nin, Kudüs’ün, Filistin’in yanında olduklarını ifade eden Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:

“Zalim İsrail’in, siyonist rejimin karşısında, tarihte gördüğümüz tüm kötülüklerin toplamını işleyen Netanyahu ve onun terörist ekibinin karşısında durup barışın, özgürlüğün yanında olmak için buradasınız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Yıllardır Kudüs’te, Filistin’de özgürlüğü için gayret eden tüm sivil toplum kuruluşlarımız adına hepinize teşekkür ediyoruz. Türkiye’deki ve dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşları adına da özgür Filistin için durmadan Sumud, bir daha Sumud… Olmayacak bir daha Sumud, karşı çıkacaklar yeniden Sumud… Yeni adlarla, yeni projelerle Filistin özgür olana kadar bu çalışmalar devam edecek.”

“İsrail terörü Avrupa sınırlarına dayanmıştır”

Mavi Marmara Derneği Başkanı ve Özgürlük ve Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Beheşti İsmail Songür ise Filistin’in sadece Orta Doğu’nun bir meselesi olmaktan çıktığını belirterek, “Şu an İsrail terörü Avrupa’nın sınırlarına kadar dayanmıştır.” dedi. Songür, İsrail’in geçen yıl da uluslararası sularda aynı saldırıyı yaptığını hatırlatarak, “Şimdi yine Akdeniz’in ortasında Sumud Filosu’na yaptığı bu saldırının arkasındaki isim aynı terörist İsrail’dir.” ifadelerini kullandı.

Filo katılımcılarından gazeteci ve aktivist Muhammed Özdemir, İsrail askerleri tarafından esir alınan ancak başlarını eğmeyen tüm filo katılımcılarına teşekkür etti. Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Ayçin Kantoğlu ise “Kendisini dünyanın efendisi zannedenlere söyleyecek bir çift sözümüz var, canları cehenneme. Filistin’i öyle YouTube üzerinden falan görmeyeceğiz, kendi gözlerimizle göreceğiz. Ama gördüğümüz bir şey daha olacak, Netanyahu’nun ibretlik sonunu da göreceğiz ve tüm dünya bunu ilelebet izleyecek inşallah.” dedi.





"Hayvanlara bile yapılmayacak muameleyi yaptılar”

Filonun katılımcılarından Hüseyin Şuayb Ordu, İsrail askerlerinin iki gün önce Akdeniz’in ortasında kendilerini kaçırarak işkence ettiğini söyledi. İsrail askerlerinin filo katılımcılarını bir konteynere yerleştirdiğini anlatan Ordu, şöyle devam etti:

“Hayvanlara bile yapılmayacak muameleyi yaptılar. 200 insanı konteynerlere tıkış tıkış koydular ve işkence ettiler. Birçok arkadaşımız halen yaralı. İki tane arkadaşımızı aldılar, kaçırdılar kafalarına göre. Bu aslında Avrupa’nın insan hakları, demokrasi dediği, Birleşmiş Milletler’in dediği şeyin göbeğine vurulmuş son baltadır, son darbedir. Daha bunun da üstüne hiçbir şey yapmayacaklarsa bu devletler, kendilerine medeni, insan, çağdaş deme hakkına sahip değildir.”

İngiliz aktivistten Başbakan Starmer’a mesaj: “Türkiye’den öğren”

Filo katılımcılarından İngiliz gıda mühendisi Katy Davidson, İsrail’in gerçek yüzüyle karşılaştığını belirterek, esir alınan iki aktivistin derhal serbest bırakılmasını istedi. Davidson, Türkiye’nin duruşunu örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer dünyadaki bütün ülkeler sizlerin ülkesi gibi olsaydı, halkları sizin ülkeleriniz gibi olsaydı bunlar böyle olmazdı. Bizim orada iki gündür karşılaştığımız şeylerden birisi de İsrail’in cezasızlıkla muamele edileceklerini bilerek pervasızca ve cüretkarca davranmasıydı. Eğer beni dinliyorsan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sana mesajım şudur: ‘Türkiye’den öğren, bunu öğren, sana yazıklar olsun.’ ”

Arjantinli Milletvekili Monica Schlotthauer ise fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını dile getirerek, “Aşağılandık, psikolojik tacize maruz kaldık ama yılmadık, yılmayacağız. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bunu misliyle yaşıyor. Filistin var, çünkü direniyor.” dedi.

Konuşmaların ardından havalimanından ayrılan aktivistler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.



