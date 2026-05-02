Şakalaşırken attığı torpil 92 hektarı küle çevirdi

Kahramanmaraş’ta şakalaşırken attığı torpille büyük orman yangınına neden olan sanık M.S., 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, milyonlarca liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine hükmetti.

Yayınlama Tarihi:
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde geçtiğimiz yıl çıkan ve 92 hektarlık kızılçam ormanının yok olmasına neden olan yangına ilişkin davada karar açıklandı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık M.S., “taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme” suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın yalnızca hapis cezası almasına değil, yangının yol açtığı büyük kamu zararını da karşılamasına karar verdi.

43 Milyon 752 bin liralık kamu zararı sanıktan tahsil edilecek

Kararda, yangının söndürülmesi için yürütülen operasyonlar ile yanan alanın yeniden ağaçlandırılması kapsamında oluşan 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının sanıktan tahsil edilmesi hükme bağlandı.

Resmi raporlarda, yangın sonrası yürütülen söndürme faaliyetleri, personel giderleri, hava araçlarının kullanımı ve rehabilitasyon çalışmalarının toplam maliyetinin milyonlarca lirayı bulduğu belirtilmişti.

Yangın 18 saatte kontrol altına alınabildi

Olay, 28 Temmuz 2024’te Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre Gaziantep’ten piknik için bölgeye gelen grup içerisinde bulunan M.S.’nin arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada attığı torpil, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

Yangına müdahale için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde 200 personel, 60 arazöz ve iş makinesi ile birlikte 6 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alınabildi. Ancak yangında 92 hektarlık kızılçam ormanı tamamen küle döndü.

TRMOTOR'dan SAHA 2026'da güç gösterisi: Yerli motor teknolojileri vitrine çıkacak
