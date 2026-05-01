Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş

Katar Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, denizcilik faaliyetlerinin 2 Mayıs Cumartesi gününden itibaren gün boyu hizmete açılacağı belirtildi.

Daha önce kısmi faaliyet başlatılmıştı

Ulaştırma Bakanlığı, 12 Nisan’da yaptığı açıklamada, Katar kara sularında her türlü gemi ve teknenin 06.00-18.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğini bildirmişti.

Bölgedeki gerilim ve ateşkes süreci

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta ortak saldırılarıyla başlayan ve İran’ın da İsrail ve bazı bölge ülkelerindeki ABD hedeflerine misillemede bulunduğu savaş ortamı, Washington ile Tahran arasında 8 Nisan’da varılan geçici ateşkesle yerini müzakerelere bırakmıştı.

Pakistan ara buluculuğunda yapılan görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.