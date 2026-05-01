Sakarya’da karaya oturan kuru yük gemisindeki 8 mürettebat kurtarıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesi açıklarında hava muhalefeti nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı “NINOVA” isimli kuru yük gemisindeki 8 kişilik mürettebat, halat atar roket sistemiyle yürütülen operasyon sonucu tahliye edildi.
Sakarya’nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kamerun bandıralı “NINOVA” isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz’de sürüklendi. Gemi, daha sonra Karasu açıklarında karaya oturdu.
İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, Kızılay, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tahliye halat sistemiyle yapıldı
Gemide bulunan 1’i Türk, 7’si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması, “halat atar roketler” ile yapıldı. Gemiye ulaştırılan halata bağlı sepete binen personel, teker teker kıyıya getirildi.
Elinde Türk bayrağı bulunan son personelin de kıyıya getirilmesiyle tahliye çalışması tamamlandı. Mürettebat, sahilde bekleyenler tarafından alkışlarla karşılandı.
Gemi yana yattı
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen personel, ambulansa alındı.
Bu arada, su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü.
Öte yandan Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen ile Karasu Liman Başkanı Halil Yasin Uzuner de bölgeye gelerek incelemede bulundu.