18:38 Artvin’de fırtına pazarı dağıttı: Tezgahlar devrildi
18:29 Bakan Kurum’dan Fransa’da COP31 diplomasisi: İklim vizyonu için kritik temaslar
17:15 Meteoroloji’den hafta sonu için soğuk ve yağışlı hava uyarısı
17:13 Sakarya’da karaya oturan kuru yük gemisindeki 8 mürettebat kurtarıldı
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: “Katma değer üreten herkesin yanındayız”
16:06 Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı
15:51 Bakan Uraloğlu: “77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık”
15:38 Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Sakarya’da karaya oturan kuru yük gemisindeki 8 mürettebat kurtarıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesi açıklarında hava muhalefeti nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı “NINOVA” isimli kuru yük gemisindeki 8 kişilik mürettebat, halat atar roket sistemiyle yürütülen operasyon sonucu tahliye edildi.

Sakarya’nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kamerun bandıralı “NINOVA” isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz’de sürüklendi. Gemi, daha sonra Karasu açıklarında karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, Kızılay, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tahliye halat sistemiyle yapıldı

Gemide bulunan 1’i Türk, 7’si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması, “halat atar roketler” ile yapıldı. Gemiye ulaştırılan halata bağlı sepete binen personel, teker teker kıyıya getirildi.

Elinde Türk bayrağı bulunan son personelin de kıyıya getirilmesiyle tahliye çalışması tamamlandı. Mürettebat, sahilde bekleyenler tarafından alkışlarla karşılandı.

Gemi yana yattı

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen personel, ambulansa alındı.

Bu arada, su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü.

Öte yandan Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen ile Karasu Liman Başkanı Halil Yasin Uzuner de bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: “Katma değer üreten herkesin yanındayız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: “Katma değer üreten herkesin yanındayız”
Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı
Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı
#Spor / 01 Mayıs 2026
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Ordu’da belediye binasında sekretere satırlı saldırı
Ordu’da belediye binasında sekretere satırlı saldırı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Dört tekerlekli abonelik: Araç özellikleri yazılımla açılıyor
Dört tekerlekli abonelik: Araç özellikleri yazılımla açılıyor
Bakan Uraloğlu: “77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık”
Bakan Uraloğlu: “77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık”
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
