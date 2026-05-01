Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile İranlı mevkidaşı Arakçi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
Müzakere süreci değerlendirildi
Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecindeki son durum değerlendirildi. Tarafların süreçle ilgili güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Bölgesel diplomasi vurgusu
Görüşmede, ayrıca Türkiye’nin bölgesel istikrarın korunmasına yönelik diplomatik temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.