Bakan Şimşek: "Hizmet ihracatında küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz"

Bakan Şimşek: “Hizmet ihracatında küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirilmesi hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmeye devam edildiğini açıkladı. Şimşek, birçok hizmette kazancın tamamının ülkeye getirilmesi şartıyla vergi indiriminin yüzde 100’e çıkarılacağını belirterek, yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumun güçlendirileceğini ifade etti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hizmet ihracatı desteklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirilmesi hedefi doğrultusunda atılan adımlara dikkat çekti.

Hizmet ticaret fazlasının ulaştığı noktaya dikkati çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz. Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır.”

Vergi indirimi yüzde 100’e çıkarılacak

Bakan Şimşek, yüksek katma değerli hizmet ihracatını teşvik edecek yeni düzenlemeyi de duyurdu:

“Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla, vergi indirimini yüzde 100’e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz.”

