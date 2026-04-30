Baykar’dan yeni stratejik hamle: MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi

Modern savaş sahasında “oyun değiştirici” bir kuvvet çarpanı olarak tasarlanan MIZRAK, hem keşif yapabilme hem de tespit ettiği hedefi anında imha etme yeteneğini tek bir gövdede topluyor. 4 metrelik kanat açıklığı ve 200 kilogramlık kalkış ağırlığına sahip olan sistem, 10 bin fit irtifada 7 saate kadar görev icra edebiliyor.

İki farklı konfigürasyon: Hassasiyet ve güç

MIZRAK, operasyonel ihtiyaca göre iki farklı yapıda görev yapabiliyor:

Vurucu güç: 40 kilogramlık çift harp başlıklı varyant ile yüksek infilak kapasitesi

Hassas tespit: 20 kilogramlık harp başlığına ek olarak RF (Radyo Frekansı) arayıcı başlık ile donatılan, nokta atışı odaklı varyant

Elektronik harbe karşı yapay zeka kalkanı

Sistemi rakiplerinden ayıran en kritik özellik, GPS’siz ortamlarda dahi görev yapabilmesi. Yapay zeka destekli otopilot ve görsel konumlandırma yeteneği sayesinde MIZRAK, elektronik harp unsurlarının yoğun olduğu bölgelerde tam otonom hareket edebiliyor. Anti-jamming (karıştırma önleyici) sistemleri ile donatılan mühimmat, zorlu harekat sahalarında yüksek beka kabiliyeti sunuyor.

İHA ekosistemiyle tam entegrasyon

Ağ merkezli harp konseptine uygun olarak geliştirilen MIZRAK; Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI gibi platformlarla kesintisiz haberleşebiliyor. Standart pist kalkışının yanı sıra RATO (Roket Destekli Kalkış) sistemi sayesinde hazırlıksız alanlardan ve zorlu arazi koşullarından havalanabilmesi, sisteme stratejik bir esneklik kazandırıyor.

Öne çıkan teknik özellikler

Menzil: 1000+ Kilometre

Havada Kalış: 7 Saat

Faydalı Yük: 40 kg

Haberleşme: 80+ km LOS ve opsiyonel Uydu Haberleşmesi (SATCOM)

Hız: 185 km/s (100 KIAS)



