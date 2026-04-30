GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:03 Baykar’dan yeni stratejik hamle: MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi
22:15 Podyumdan hafızaya: Filistinli tasarımcılar modayı bir direniş diline dönüştürüyor
22:04 Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak, Avrupa şampiyonu güreşçileri ağırladı
21:32 Bakan Fidan ve Gerapetritis arasında “Sumud Filosu” diplomasisi
21:29 Türkiye havacılıkta Avrupa devlerini geride bıraktı
21:12 Fenerbahçe: “Kaptanımız Mert Hakan Yandaş’a verilen 12 aylık ceza kabul edilemez”
20:44 Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı
20:43 PFDK kararları açıklandı: Süper Lig'de rekor cezalar verildi
Baykar'dan yeni stratejik hamle: MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi

Baykar’dan yeni stratejik hamle: MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi

Türkiye’nin insansız sistemler devindeki yeni gücü belli oldu. Baykar tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka teknolojisiyle ilk kez SAHA EXPO 2026’da vitrine çıkacak.

Yayınlama Tarihi:
Modern savaş sahasında “oyun değiştirici” bir kuvvet çarpanı olarak tasarlanan MIZRAK, hem keşif yapabilme hem de tespit ettiği hedefi anında imha etme yeteneğini tek bir gövdede topluyor. 4 metrelik kanat açıklığı ve 200 kilogramlık kalkış ağırlığına sahip olan sistem, 10 bin fit irtifada 7 saate kadar görev icra edebiliyor.

İki farklı konfigürasyon: Hassasiyet ve güç

MIZRAK, operasyonel ihtiyaca göre iki farklı yapıda görev yapabiliyor:

Vurucu güç: 40 kilogramlık çift harp başlıklı varyant ile yüksek infilak kapasitesi

Hassas tespit: 20 kilogramlık harp başlığına ek olarak RF (Radyo Frekansı) arayıcı başlık ile donatılan, nokta atışı odaklı varyant

Elektronik harbe karşı yapay zeka kalkanı

Sistemi rakiplerinden ayıran en kritik özellik, GPS’siz ortamlarda dahi görev yapabilmesi. Yapay zeka destekli otopilot ve görsel konumlandırma yeteneği sayesinde MIZRAK, elektronik harp unsurlarının yoğun olduğu bölgelerde tam otonom hareket edebiliyor. Anti-jamming (karıştırma önleyici) sistemleri ile donatılan mühimmat, zorlu harekat sahalarında yüksek beka kabiliyeti sunuyor.

İHA ekosistemiyle tam entegrasyon

Ağ merkezli harp konseptine uygun olarak geliştirilen MIZRAK; Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI gibi platformlarla kesintisiz haberleşebiliyor. Standart pist kalkışının yanı sıra RATO (Roket Destekli Kalkış) sistemi sayesinde hazırlıksız alanlardan ve zorlu arazi koşullarından havalanabilmesi, sisteme stratejik bir esneklik kazandırıyor.

Öne çıkan teknik özellikler

Menzil: 1000+ Kilometre

Havada Kalış: 7 Saat

Faydalı Yük: 40 kg

Haberleşme: 80+ km LOS ve opsiyonel Uydu Haberleşmesi (SATCOM)

Hız: 185 km/s (100 KIAS)


 

Podyumdan hafızaya: Filistinli tasarımcılar modayı bir direniş diline dönüştürüyor
Podyumdan hafızaya: Filistinli tasarımcılar modayı bir direniş diline dönüştürüyor
#Gündem / 30 Nisan 2026
Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak, Avrupa şampiyonu güreşçileri ağırladı
Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak, Avrupa şampiyonu güreşçileri ağırladı
#Spor / 30 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Spor
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Brand Test Auto
Dört tekerlekli abonelik: Araç özellikleri yazılımla açılıyor
Dört tekerlekli abonelik: Araç özellikleri yazılımla açılıyor
Bakan Fidan ve Gerapetritis arasında “Sumud Filosu” diplomasisi
Bakan Fidan ve Gerapetritis arasında “Sumud Filosu” diplomasisi
Türkiye havacılıkta Avrupa devlerini geride bıraktı
Türkiye havacılıkta Avrupa devlerini geride bıraktı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.