Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak, Avrupa şampiyonu güreşçileri ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) açıklamasına göre GSB merkez binasında gerçekleşen ziyarette Bakan Osman Aşkın Bak ve güreşçilerin yanı sıra GSB Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, GSB Psikososyal Destek Dairesi Başkanı Elif Güneş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve antrenörler de yer aldı.

Güreş camiasının kendisinde ayrı bir anlamı olduğunu dile getiren Bakan Bak, şu açıklamalarda bulundu:

"Yönetici, başkan olarak Güreş Federasyonunda görev aldım. Güreş hobilerimden bir tanesi. Görev yaptığım dönemde o zaman gençlerde mücadele eden Rıza Kayaalp’in, kulüplerin karşı çıkmasına rağmen 2008 Olimpiyatları'na katılması yönünde çok ısrarcı olmuştum. Rıza geride kalan 18 yılda inanılmaz bir disiplinle çalışarak istikrarlı başarılar kazandı. Avrupa şampiyonalarında 15 defa finalde mücadele etmek kolay değil. Rıza Kayaalp, son şampiyona öncesi çok çalışarak iyi bir dönüş yaptı. 13. kez Avrupa şampiyonu olup rekor kırarak hedefine ulaştı."

Sakarya’da güreş camiasına yeni bir tesis kazandıracaklarını belirten Bakan Bak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın güreşe özel bir ilgisi var. Yakından takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sakarya’da Güreş Kamp Eğitim Merkezi’ni inşa ederek tesisi güreş camiasına kazandıracağız. Hedef, 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Olimpiyat sporun zirvesi. Bakanlık olarak verimli yurt dışı kampları yapmanız için gayret göstereceğiz. Psikolojik olarak iyi hazırlanmak gerekiyor. Bilimi kullanmak lazım. Destek anlamında yanınızda olacağız. İnşallah ülkemize dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazandırırsınız. Biz bir aileyiz. Milletimizi sevindirmek için elimizden geleni yapacağız. Kulüplerinize, ailelerinize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül ise Bak’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.