Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk: "Fenerbahçe’nin sorunlarını biliyorum"

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, katıldığı programda kulübün sportif yapılanması, ekonomik modeli, stadyum projesi, amatör branşları ve seçim sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Uzun yıllardır Fenerbahçe camiasında yer aldığını belirten Göktürk, 25 yıldır kongre üyesi olduğunu ve farklı dönemlerde kulüp yönetiminde aktif görevler üstlendiğini dile getirdi.

2018 yılında Aziz Yıldırım’ın listesinde yönetime aday olduğunu, 2024’te ise Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu’nda görev yaptığını belirten Göktürk, son üç başkanla da farklı düzeylerde çalışma fırsatı bulduğunu ifade etti.

“Güçlü başkan değil, güçlü Fenerbahçe”

Fenerbahçe’nin kalıcı başarı için kişilere bağlı olmayan bir modele ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Göktürk, kulübün profesyonel futbol aklı, güçlü mali yapı ve sürdürülebilir sportif başarı anlayışıyla yönetilmesi gerektiğini belirtti.

“Daha sürdürülebilir şampiyonluk hedefi şart”

Fenerbahçe’nin son 40 yılda 8 kez şampiyon olduğuna dikkat çeken Göktürk, aynı dönemde rakiplerin ulaştığı şampiyonluk sayılarına işaret ederek kulübün çok daha güçlü bir başarı standardı hedeflemesi gerektiğini açıkladı.

Göktürk, Fenerbahçe’nin önümüzdeki dönemde yalnızca dönemsel başarıları değil, sürdürülebilir şampiyonluk modelini konuşması gerektiğini ifade etti.

Hibrit teknik ekip modeli

Teknik direktör tercihi konusunda yerli-yabancı ayrımını doğru bulmadığını söyleyen Göktürk, Fenerbahçe için hibrit modelin daha sağlıklı olacağını söyledi. Yerli teknik direktör tercih edilmesi halinde yabancı profesyonellerle, yabancı teknik direktör tercih edilmesi halinde ise Türkiye’yi bilen yerli profesyonellerle desteklenen bir model gerektiğine dikkat çekti.

“Amatör branşlar kendi bütçeleri içinde sürdürülebilir hale gelmeli”

Amatör branşlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktürk, hiçbir şubenin kapatılmayacağını açıkladı. Branşların kendi bütçeleri içinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğini söyleyen Göktürk, basketbol ve voleybol gibi branşlarda iş ortaklıkları, dernek modelleri ve yatırımcı yapılarının değerlendirilebileceğini ifade etti.