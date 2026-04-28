Lamborghini’yi andıran tasarım: Hyundai IONIQ V sahneye çıktı

Hyundai, elektrikli otomobil rekabetinin en yoğun yaşandığı pazarlardan biri olan Çin’de yeni modelini sahneye çıkardı. Auto China 2026 kapsamında tanıtılan IONIQ V, markanın Çin pazarı için özel olarak geliştirdiği ilk IONIQ modeli olarak öne çıkıyor.

Fütüristik tasarım, geniş iç hacim

Hyundai IONIQ V, daha önce tanıtılan VENUS Concept’ten izler taşıyor. İnce farlar, akıcı gövde çizgisi, çerçevesiz kapılar ve sade ön tasarım araca fütüristik bir görünüm kazandırıyor.

Model; 4.900 mm uzunluk, 1.890 mm genişlik ve 2.900 mm aks mesafesiyle geniş bir iç yaşam alanı sunuyor. Hyundai’nin paylaştığı verilere göre uzun menzilli versiyon, CLTC standardına göre 600 km’nin üzerinde menzil sağlıyor.

Hyundai, modelin fiyatı ve satış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Araç şu aşamada yalnızca Çin pazarı için planlanıyor.

27 inç ekran ve yapay zeka asistanı

IONIQ V’nin iç mekanında teknoloji ön planda tutuluyor. Araçta yer alan 27 inçlik ultra ince 4K panoramik ekran, sürüş ve multimedya verilerini tek bir geniş panelde birleştiriyor.

Ayrıca Qualcomm Snapdragon 8295 işlemciden güç alan yapay zeka destekli asistan da yer alıyor. Hyundai’nin açıklamasına göre bu sistem, araç içi komutları daha doğal şekilde anlamayı hedefliyor. Yani sürücü, bazı ayarları menüler arasında kaybolmadan sesli komutlarla yapabilecek.

Hyundai’nin Çin planında ilk adım

IONIQ V, Hyundai’nin Çin’deki uzun vadeli büyüme planının haritasını oluşturuyor. Şirket, BAIC Group ile kurduğu Beijing Hyundai ortaklığına toplam 8 milyar yuan yatırım yapıldığını duyurdu.

Bu yatırımın; yerel üretim, yeni elektrikli modeller ve Çinli teknoloji firmalarıyla iş birlikleri için kullanılacağı belirtildi. Hyundai, önümüzdeki 5 yıl içinde Çin’de 20 yeni model piyasaya sürmeyi ve yıllık 500 bin adet satışa ulaşmayı hedefliyor.