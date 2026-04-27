9 dakikada %97 şarj: Yeni BYD Atto 3 görücüye çıktı

BYD, yenilenen Atto 3 modelini tanıttı. Gelişmiş menzil, güç seçenekleri ve ultra hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken araç, 9 dakikada %10’dan %97’ye şarj olabiliyor.

Çin merkezli otomobil üreticisi BYD, Türkiye’de de ilgi gören modellerine yenisini ekledi. Lansmanda tanıtılan Atto 3 modeli, performans ve teknoloji alanındaki geliştirmeleriyle öne çıktı.

Daha geniş, daha ferah

Crossover segmentindeki yeni Atto 3, “ejderha yüzü” tasarım dilini korurken modern çizgilerle güncellendi. Dingil mesafesinin 50 mm uzatılmasıyla iç hacim artırıldı. Arka bölümde LED ışık barı yer alırken, bagaj hacmi 490 litreden 750 litreye yükseltildi. Araç 4.665 mm uzunluk, 1.895 mm genişlik ve 1.675 mm yüksekliğe sahip ve 5 kişilik oturma kapasitesini koruyor.

Güç, batarya ve menzil seçenekleri

Yeni Atto 3, iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. 268 beygir ve 321 beygir güç üreten versiyonların yanı sıra, 57.5 kWsa bataryalı model 540 km, 68.5 kWsa bataryalı model ise 630 km menzil sunuyor. BYD’nin Blade batarya teknolojisi sayesinde araç, %10’dan %97’ye yalnızca 9 dakikada hızlı şarj olabiliyor.

İç mekanda daha sade tasarım

Yenilenen modelde iç mekanda daha modern ve sade bir tasarım tercih edildi. Orta bölümde büyük bilgi-eğlence ekranı yer alırken, dijital gösterge paneli daha klasik bir konumlandırmayla direksiyon arkasına entegre edildi. Böylece önceki nesle göre daha geleneksel bir kullanım deneyimi sunuluyor.

Fiyat açıklanmadı

Pekin Otomobil Fuarında sergilenen yeni BYD Atto 3’ün fiyatı ise henüz açıklanmadı.

