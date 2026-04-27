Bakan Çiftçi: “Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici yaklaşımı hakim kılacağız”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı konuşmada yeşil vatanın korunmasının yalnızca orman varlığıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda milletin can güvenliği ve şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığı açısından da kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yangın riski ve iklim değişikliği uyarısı

Türkiye’nin Akdeniz iklim kuşağında yer alması nedeniyle orman yangınlarının sürekli bir risk unsuru olduğuna dikkat çeken Çiftçi, iklim değişikliği, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve insan kaynaklı ihmallerin bu riski daha da artırdığını, yangınların artık yalnızca çevresel değil, aynı zamanda kapsamlı bir afet ve güvenlik meselesi haline geldiğini ifade etti.

Çiftçi, Türkiye'nin orman varlığının yaklaşık yüzde 65'ine tekabül eden 15 milyon hektarlık alanın yangına hassas nitelikte olduğunu dile getirerek, "Bu tablo, hazırlık kapasitemizi, saha disiplinimizi ve kurumlar arası koordinasyonumuzu daha da güçlendirmeyi zorunlu hale getirmektedir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükselen Türkiye Yüzyılı, afetlere hazırlıklı şehirlerin, güçlü kurumların, yüksek koordinasyonun ve milletine güven veren devlet aklının yüzyılıdır." diye konuştu.

Kurumlar arası koordinasyon vurgusu

İçişleri Bakanlığı olarak bu anlayış doğrultusunda sürecin sahadaki koordinasyon gücü olduklarını vurgulayan Bakan Çiftçi, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, valilikler, kaymakamlıklar ve 112 Acil Çağrı Merkezleri ile birlikte yangınla mücadelede etkin bir organizasyon yürüttüklerini ifade etti. Bu yapının, afet anlarında hızlı müdahale ve koordinasyonun temel omurgasını oluşturduğunu belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"Orman yangınlarıyla mücadelede operasyonel sevk ve idare, Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı, yani TAMP ise yangının yerleşim yerlerine sirayet ettiği, tahliye ve destek hizmetlerinin gerekli hale geldiği durumlarda bütün kurumlarımızı ortak bir afet yönetimi düzeni içinde buluşturan ana çerçevedir. AFAD'ımız bu çerçevede tahliye, geçici barınma, beslenme, lojistik, kaynak yönetimi, sağlık hizmetlerinin koordinasyonu, psikososyal destek, hasar tespiti ve ön iyileştirme süreçlerinde merkezi bir rol oynamaktadır."

Emniyet, Jandarma ve 112 vurgusu

Çiftçi, şehir merkezlerinde Emniyet Genel Müdürlüğünün, kırsal bölgelerde ise Jandarma Genel Komutanlığının aktif görev üstleneceğini ifade etti. 112 Acil Çağrı Merkezlerinin ise ilk ihbardan itibaren sürecin hızla yönetilmesi ve kurumlar arası bilgi akışının sağlanmasında kritik rol oynayacağını belirtti.

“Önleyici yaklaşım” hedefi

Çiftçi, toplantıda valiliklerin koordinasyonunda yürütülecek çalışmaların kapsamlı şekilde ele alınacağını belirterek, başta önleyici tedbirler olmak üzere risk haritaları, tahliye güzergahları, su ikmal noktaları, araç ve ekipman envanteri, gönüllü kapasitesi ve vatandaşları bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerin tüm yönleriyle değerlendirileceğini ifade etti. Bu başlıkların, olası yangınlara karşı hazırlık sürecinin temel unsurlarını oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hedefimiz açıktır, yangın başlamadan riski azaltan, ihmali önleyen ve sahayı sürekli kontrol altında tutan güçlü bir önleyici yaklaşımı hakim kılmak. Gecikmeye alan bırakmayan bir müdahale, kargaşaya fırsat vermeyen bir koordinasyon, vatandaşı yalnız bırakmayan bir devlet anlayışı ve yeşil vatanı koruyan güçlü bir hazırlık kapasitesi geliştirmek."

Çiftçi, Bakan Yumaklı'ya toplantı vesilesiyle teşekkür ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün ve sahada fedakarca görev yapan tüm ekiplerin gayreti ormanlarımızın yaşatılması ve afetlere karşı daha güçlü bir hazırlık kapasitesinin oluşturulması açısından son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak kendilerinin de bu koordinasyona en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.