Valilik kararıyla Taksim metro ve füniküler hattı geçici olarak durduruldu

Valilik kararıyla Taksim metro ve füniküler hattı geçici olarak durduruldu

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda kent içi ulaşımın önemli noktalarından biri olan Taksim’de raylı sistem seferlerine geçici kısıtlama getirildi.

Valilik kararıyla Taksim metro ve füniküler hattı geçici olarak durduruldu

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Taksim istasyonunda duraklama yapılmayacak

Alınan karar kapsamında M2 hattında çalışan metro araçlarının Taksim istasyonunda durmaksızın seferlerine devam edeceği belirtildi. Yolcuların mağduriyet yaşamamakiçin alternatif güzergâhları kullanması gerektiği ifade edildi.

Süreç belirsizliğini koruyor

Kısıtlamanın ne zaman sona ereceğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.

Metro İstanbul’dan açıklama

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

• M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

• F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

