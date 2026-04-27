Yasa dışı bahis operasyonu: 3 ilde 11 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Organizasyonların deşifresi için çalışma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

ATM’ler üzerinden para transferi tespiti

Ekipler, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen gelirlerin finansal dolaşımını sağlamak amacıyla ATM’lerden nakit çekim işlemleri gerçekleştirilerek paraların transferine aracılık edildiğini belirledi.

24 saat vardiyalı sistemle faaliyet

Şüphelilerin Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM’lerden düzenli olarak para çektiği, vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre hareket ederek telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip ettiği tespit edildi.

123 milyon liralık para hareketi

Banka hesaplarında toplam 123 milyon lira para hareketi olduğu belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli ve Hakkari’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan 11 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.