IBAN veren gencin başına gelmeyen kalmadı: 70 dava açıldı, cezaevine girdi

Adana’da 2 çocuk babası 28 yaşındaki Yasin Örsdemir, çocukluk arkadaşı S.T.’nin “Bize hesap lazım, sana da para vereceğiz” sözlerine inanarak IBAN’ını paylaştı. Bir ay sonra bankadan gelen uyarıyla hesabının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını öğrenen Örsdemir, hesabını kapattırdı. Ancak kısa süre sonra hakkında Türkiye genelinde dolandırıcılık suçlamalarıyla mahkeme evrakları gelmeye başladı.

"Hiç şüphelenmedim, hepsini teslim ettim"

Çocukluk arkadaşına güvendiği için başına gelmeyen kalmadığını belirten Örsdemir, "Çocukluk arkadaşım olduğu için güvendim. Bana hesap ve kartlarımı vermemi istedi. Hiç şüphelenmedim, hepsini teslim ettim. Sonrasında benim adıma Türkiye genelinde dolandırıcılık yapılmış. 52 dosya açıldı ve kapandı, şu an 18 dosyam halen devam ediyor. Toplamda 3 kez cezaevine girdim, 1 yıl yattım. Özel bir şirkette çalışıyordum, işimden oldum. Hem kendi aracımı hem de babamın aracını satmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Örsdemir’in arkadaşının yurt dışına kaçtığı öğrenilirken, genç adam hukuk mücadelesini sürdürüyor.