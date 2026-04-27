GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
13:13 Genel Müdür Taha Çakmak açıkladı: Türkiye Sigorta’dan gençlere özel çifte güvence müjdesi
12:33 Valilik kararıyla Taksim metro ve füniküler hattı geçici olarak durduruldu
12:33 IBAN veren gencin başına gelmeyen kalmadı: 70 dava açıldı, cezaevine girdi
12:05 Yasa dışı bahis operasyonu: 3 ilde 11 gözaltı
11:59 2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
11:22 Keneden bulaşan KKKA can aldı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
10:57 Gülistan Doku soruşturmasında eski emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
10:02 Vergi müfettişlerine “rüşvet” operasyonu: 11 gözaltı
AjansHaber Gündem IBAN veren gencin başına gelmeyen kalmadı: 70 dava açıldı, cezaevine girdi

IBAN veren gencin başına gelmeyen kalmadı: 70 dava açıldı, cezaevine girdi

Adana’da 28 yaşındaki 2 çocuk babası Yasin Örsdemir, çocukluk arkadaşına IBAN’ını vermesinin ardından dolandırıcılık suçlamalarıyla 70 dava ile karşı karşıya kaldı. 3 kez cezaevine giren Örsdemir, 18 dosya için hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(İHA)
Adana’da 2 çocuk babası 28 yaşındaki Yasin Örsdemir, çocukluk arkadaşı S.T.’nin “Bize hesap lazım, sana da para vereceğiz” sözlerine inanarak IBAN’ını paylaştı. Bir ay sonra bankadan gelen uyarıyla hesabının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını öğrenen Örsdemir, hesabını kapattırdı. Ancak kısa süre sonra hakkında Türkiye genelinde dolandırıcılık suçlamalarıyla mahkeme evrakları gelmeye başladı.

"Hiç şüphelenmedim, hepsini teslim ettim"

Çocukluk arkadaşına güvendiği için başına gelmeyen kalmadığını belirten Örsdemir, "Çocukluk arkadaşım olduğu için güvendim. Bana hesap ve kartlarımı vermemi istedi. Hiç şüphelenmedim, hepsini teslim ettim. Sonrasında benim adıma Türkiye genelinde dolandırıcılık yapılmış. 52 dosya açıldı ve kapandı, şu an 18 dosyam halen devam ediyor. Toplamda 3 kez cezaevine girdim, 1 yıl yattım. Özel bir şirkette çalışıyordum, işimden oldum. Hem kendi aracımı hem de babamın aracını satmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Örsdemir’in arkadaşının yurt dışına kaçtığı öğrenilirken, genç adam hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Valilik kararıyla Taksim metro ve füniküler hattı geçici olarak durduruldu
Valilik kararıyla Taksim metro ve füniküler hattı geçici olarak durduruldu
#Gündem / 27 Nisan 2026
Yasa dışı bahis operasyonu: 3 ilde 11 gözaltı
Yasa dışı bahis operasyonu: 3 ilde 11 gözaltı
#Gündem / 27 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
Spor
RAMS Park'ta 17. randevu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
RAMS Park'ta 17. randevu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
Spor
Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Keneden bulaşan KKKA can aldı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Keneden bulaşan KKKA can aldı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.