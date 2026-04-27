Genel Müdür Taha Çakmak açıkladı: Türkiye Sigorta'dan gençlere özel çifte güvence müjdesi

Türkiye Sigorta, 18–26 yaş arası BES müşterilerine özel geliştirdiği kampanya ile tamamlayıcı sağlık sigortasını yıllık 9.900 TL ve 12 taksit imkanıyla erişilebilir hale getiriyor. Kampanya kapsamında gençler hem sağlık güvencesi hem de ek hizmetlerden yararlanabilecek.

Türkiye Sigorta, gençlerin hem sağlıklarını hem de finansal geleceklerini güvence altına almayı hedefleyen yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. Türkiye Hayat Emeklilik’in 18–26 yaş aralığındaki mevcut ve yeni BES / OKS müşterilerine özel olarak sunulan kampanya kapsamında, tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) avantajlı koşullarla erişime açıldı.

30 Eylül 2026 tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile katılımcılar, yıllık 9.900 TL sabit fiyat ve 12 taksit imkanından yararlanarak kapsamlı sağlık güvencesi elde edebilecek.

Kapsamlı sağlık teminatı sunuluyor

Kampanya kapsamında gençlere, limitsiz yatarak tedavi ve 4 adet ayakta tedavi teminatı sağlanırken; diş ve göz muayenesi, online doktor hizmeti, check-up gibi birçok ek hizmetten de ücretsiz yararlanma imkanı sunuluyor.

Türkiye Sigorta, bu uygulama ile gençlerin erken yaşta sağlık güvencesine erişmesini ve uzun vadeli planlama alışkanlığı kazanmasını hedefliyor.

“Sağlıklı yaşam ve tasarruf birlikte değerlendirilmeli”

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Günümüzde sağlıklı yaşam, tasarruf ve finansal birikim birbirini tamamlayan temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Biz de Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak gençlerimize erişilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu kampanya ile gençlerimizi erken yaşta tasarrufa ve uzun vadeli finansal birikim yapmaya, ayrıca sağlıklarını güvence altına almaya teşvik ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki küçük adımlarla başlayan birikimler, zamanla güçlü bir geleceğe dönüşürken, zamanında alınan sağlık güvencesi de uzun vadeli yaşam kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Kampanya kapsamında gençlerimize limitsiz yatarak ve 4 adet ayakta tedavi teminatlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı, 12 taksit imkanı ve sabit fiyat garantisi ile yıllık 9.900 TL’ye sunuyoruz. Üstelik diş ve göz muayenesi, online doktor hizmeti, check-up ve daha birçok ek hizmetten gençlerimiz ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bu kapsamda geliştirdiğimiz çözümlerle gençlerimizi hem uzun vadeli birikim yapmaya hem de sağlıklı bir yaşamın parçası olmaya davet ediyoruz.”

BES ve sağlık sigortası birlikte sunuluyor

Türkiye Sigorta’nın yeni kampanyası, bireysel emeklilik sistemi ile tamamlayıcı sağlık sigortasını bir araya getirerek gençlerin hem birikim yapmasına hem de sağlık güvencesi elde etmesine imkan tanıyor. Şirket, bu modelle gençlerin iki temel ihtiyacına aynı anda çözüm sunmayı amaçlıyor.

Detaylara erişim

Kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgilere anlaşmalı acentelerden, banka şubelerinden ve Türkiye Sigorta’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

