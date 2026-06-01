Kabine Beştepe’de toplandı: Gündemde Orta Doğu, ekonomi ve güvenlik başlıkları

İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilen toplantının ana eksenini, Orta Doğu’da derinleşen kriz ve ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oluşturuyor.

Diplomasi trafiği ve Orta Doğu krizi masada

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir haftada ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği temasların yansımaları ele alınıyor.

Bölgedeki gerilimin seyri, diplomatik girişimlerin sonuçları ve olası senaryolar Kabine’nin dış politika gündeminin merkezinde yer alıyor.

Ekonomi programı ve “Hürmüz Bilmecesi” etkisi

Kabine’nin bir diğer kritik başlığı ise ekonomik gelişmeler oldu. Orta Doğu’daki krizlerin özellikle “Hürmüz Boğazı” üzerinden küresel ticaret ve enerji piyasalarına etkisi değerlendiriliyor.

Bu çerçevede, dış kaynaklı risklerin ekonomi üzerindeki etkisini sınırlamak ve dezenflasyon sürecini desteklemek için atılabilecek adımlar masaya yatırılıyor.

Ayrıca Orta Vadeli Program ve 12’nci Kalkınma Planı kapsamında yürütülen ekonomi politikalarının güncel durumu ile piyasalardaki son gelişmeler de toplantıda ele alınıyor.

“Terörsüz Türkiye” hedefi ve güvenlik başlığı

Kabine’nin iç güvenlik gündeminde ise “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar bulunuyor.

İlgili kurumların terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandırmaya yönelik geliştirdiği yöntemler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeler toplantıda değerlendiriliyor.