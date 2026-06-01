01 Haziran 2026 Pazartesi
20:23 Türkiye-Kuzey Makedonya maçında ilk 11’ler belli oldu
19:49 “Los Turcos” 8 yıl sonra La Liga’da: Deportivo’nun Türklerle bağı nasıl doğdu?
14:44 Galatasaray’da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
10:16 Buca Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Duman gözaltında
Kabine Beştepe'de toplandı: Gündemde Orta Doğu, ekonomi ve güvenlik başlıkları

Kabine Beştepe’de toplandı: Gündemde Orta Doğu, ekonomi ve güvenlik başlıkları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Saat 15.53’te başlayan toplantıda, hem dış politika hem de iç güvenlik ve ekonomi başlıkları ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor.

Kabine Beştepe’de toplandı: Gündemde Orta Doğu, ekonomi ve güvenlik başlıkları

İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilen toplantının ana eksenini, Orta Doğu’da derinleşen kriz ve ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oluşturuyor.

Diplomasi trafiği ve Orta Doğu krizi masada

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir haftada ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği temasların yansımaları ele alınıyor.

Bölgedeki gerilimin seyri, diplomatik girişimlerin sonuçları ve olası senaryolar Kabine’nin dış politika gündeminin merkezinde yer alıyor.

Ekonomi programı ve “Hürmüz Bilmecesi” etkisi

Kabine’nin bir diğer kritik başlığı ise ekonomik gelişmeler oldu. Orta Doğu’daki krizlerin özellikle “Hürmüz Boğazı” üzerinden küresel ticaret ve enerji piyasalarına etkisi değerlendiriliyor.

Bu çerçevede, dış kaynaklı risklerin ekonomi üzerindeki etkisini sınırlamak ve dezenflasyon sürecini desteklemek için atılabilecek adımlar masaya yatırılıyor.

Ayrıca Orta Vadeli Program ve 12’nci Kalkınma Planı kapsamında yürütülen ekonomi politikalarının güncel durumu ile piyasalardaki son gelişmeler de toplantıda ele alınıyor.

“Terörsüz Türkiye” hedefi ve güvenlik başlığı

Kabine’nin iç güvenlik gündeminde ise “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar bulunuyor.

İlgili kurumların terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandırmaya yönelik geliştirdiği yöntemler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeler toplantıda değerlendiriliyor.

Kabine bugün kritik gündemlerle toplanıyor
Kabine bugün kritik gündemlerle toplanıyor
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Van merkezli "Narkokapan Van" operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP içindeki gerilimler bizi ilgilendirmez"
Bakan Fidan ve İranlı Mevkidaşı Arakçi, bölgesel gelişmeleri görüştü
