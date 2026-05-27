AjansHaber Gündem Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13 bin 513 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurban kesimi esnasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle vatandaşların sağlık tesislerine başvurduğunu belirtti.

Memişoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur. Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

