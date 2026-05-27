Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mehmetçik’e bayram mesajı: “Peygamber ocağımızın tüm mensuplarının bayramını can-ı gönülden kutluyorum"

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Edirne’de konuşlu 9’uncu Hudut Tugay Komutanlığına bağlı olarak Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi’ndeki Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar, daha sonra Mehmetçiklerle bayramlaşmak üzere tören alanına geçti.

Bayramlaşma programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Bakan Güler, sınır hattındaki görev faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Hudut birliklerinin görevlerini kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, “Edirne’de bulunduğumuzu, bayram namazını Selimiye Camii’nde kıldığımızı belirtmek istiyorum. Arda Hudut Bölük Merkezi’ndeki Mehmetçiklerimiz hudutlarımızı kararlı ve etkin bir şekilde koruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz.” dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır hattında görev yapan Mehmetçiklere hitap etti.

Erdoğan’dan hudut birliklerine bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline seslendiği konuşmasında, Mehmetçiğin fedakarlığına ve üstlendiği kritik göreve dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman ordumuzun kahraman Mehmetçikleri, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber ocağımızın tüm mensuplarının bayramını can-ı gönülden kutluyorum.İstiklalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin muhterem ailelerini saygıyla selamlıyor, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçirmelerini Rabb’imden niyaz ediyorum.”

“Sınır güvenliğinin önemi son dönemde daha net görüldü”

Küresel ölçekte yaşanan kriz ve çatışmaların sınır güvenliğinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin bu alandaki kapasitesine vurgu yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Muhterem Mehmetçiklerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar, sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin, hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz, hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes-2026 Tatbikatı’nda bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.”

“Hudut namustur şiarıyla görev yapıyorsunuz”

Arda Hudut Bölüğü personelinin yürüttüğü görevin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin fedakar çalışmalarını takdir ettiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Arda Hudut Bölüğümüz de ‘Hudut namustur.’ şiarıyla, kara ve nehir sınırlarımızda 7 gün 24 saat esasıyla vazifesini bihakkın ifa ediyor. Sizler sınırlarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden başarıyla bertaraf ediyor, bayram günlerinde dahi görev ve sorumluluklarınızı özveriyle yerine getiriyorsunuz. Bunun için hepinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyor, Rabb’im sizleri her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin diyorum. Rabb’im yar ve yardımcınız olsun diyorum.”

“Her birinizin gözlerinden öpüyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Kurban Bayramı’nı bir kez daha tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Kurban Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.”