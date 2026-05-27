Antalya–Alanya Otoyolu’nda çalışmalar hızlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya–Alanya Otoyolu Projesi’nde yapım çalışmalarına dair yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında projenin yoğun şekilde sürdüğünü belirterek hattın ilerleyen yıllarda Avrupa’ya uzanacak kesintisiz otoyol ağına entegre olacağını söyledi.

122 kilometrelik otoyol tamamlandığında Antalya–Alanya arasındaki 2,5 saatlik yolculuk 36 dakikaya düşecek proje yıllık 23,9 milyar liralık ekonomik tasarruf ve 47 bin ton karbon azaltımı sağlayacak.

Çalışmalar sahada yoğun şekilde sürüyor

Bakan Uraloğlu, Antalya–Alanya Otoyolu Projesi kapsamında yapım çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, şu ifadeyi kullandı:

“Otoyol, gelecek yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla, İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre olacak”

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında Antalya’nın turizm, tarım ve ticaret alanındaki güçlü yapısıyla Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nde yapım çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolumuz, bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğine önemli katkı sağlayacak. Otoyolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek.”

Antalya şehir merkezinden başlayıp Alanya’ya kadar uzanan mevcut güzergahta artan araç trafiği ve sinyalizasyon sistemleri nedeniyle yoğunluk yaşandığını vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Antalya-Alanya Otoyolu ile bölgedeki ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifleteceğiz. Projemiz, çevre illerden gelen trafiğin şehir merkezine girmeden transit geçişine de imkan sağlayacak.”

Uraloğlu, 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun, her iki yönde üçer şeritli ana gövde ile gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli bağlantı yollarından oluşacağını bildirerek, güzergahın Serik Kavşağı’ndan başlayarak Konaklı’nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı’nda son bulacağını kaydetti.

“5 tünel ve 14 viyadükte çalışmalar devam ediyor”

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu belirten Uraloğlu, otoyolda ayrıca toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadüğün yer aldığını bildirdi.

Uraloğlu, sahadaki çalışmalara ilişkin şu ifadeyi kullandı:

“5 tünelin tamamında kazı, destekleme ve nihai beton imalatlarına devam ediyoruz. 16 viyadüğün 14’ünde de fore kazık, temel kazı, donatı ve beton çalışmalarını sürdürüyoruz. Toplam 13 alt geçit, üst geçit ve köprü ile 38 menfezde çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu’nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 47 bin ton azaltacağız. Otoyol, gelecek yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla, İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre olacak.”

Yorumlar
