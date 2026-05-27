MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den bayram mesajı: “Kardeşliğimiz daim olsun”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
“Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”
Bayram dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlara da dikkat çeken Bahçeli, mesajında sağlık, huzur ve güven temennisinde bulundu.
Bahçeli, “Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin. Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun.” ifadelerine yer verdi.