Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: “Gazze’deki kardeşlerimize dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, mesajında Kurban Bayramı’nın Türkiye, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, özellikle Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.”

Erdoğan, mesajının devamında, “Rabb’im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.