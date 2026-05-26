İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyindeki 14 beldeye yeni saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sur kentine bağlı Bafılay, Dardağya, Şahhur, Halvesiyye, Barış, Yukarı Halvesiyye, Tayrfalsay, Bestiyet, Erzun, Cebel ez-Zarur, Zahr Berriyet Cabir, Marub, Dibal ve Hamiri beldelerinin hedef alınacağını duyurdu.

Adraee, söz konusu bölgelerde yaşayan Lübnanlılardan evlerini terk ederek Zehrani Nehri’nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu gün içerisinde Nebatiye kent merkezi ile 20’den fazla belde için de benzer saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Mişgara beldesinde çok katlı bir binaya düzenlediği saldırıda 2’si çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda ise ateşkesin 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında yeni görüşmeler yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürdüğü, Hizbullah’ın ise ateşkes ihlalleri gerekçesiyle İsrail birliklerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği belirtiliyor.