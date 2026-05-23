CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesinin etkilendiğine yönelik iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarını işledikleri değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'daki adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
9 şüpheli cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler Sadi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya ve Gaffar Çiçek ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.