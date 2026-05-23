Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak "irtikap" soruşturmasında tutuklandı

Çok sayıda müştekinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Albayrak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Albayrak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep eden Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını beyan ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Müşteki H.P. de inşaatının aynı gerekçelerle durdurulduğunu, çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak’ın kendisinden 1 milyon lira istediğini ileri sürmüştü.

H.P, söz konusu parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin sürdürülmesine izin verilmediğini iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Bu şikayet ile benzer nitelikteki çok sayıda başvuru üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Afyonkarahisar'da gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında Albayrak hakkında gözaltı kararı verilmiş, evinde ve belediye iştirakinde arama yapılmıştı.

Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, dün Afyonkarahisar'da gözaltına alınarak Düzce'ye getirilmişti.