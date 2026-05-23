Özgür Özel yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi

CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı'nda gerçekleştirilen seçimde Özgür Özel, yeniden partisinin TBMM Grup Başkanlığı görevine getirildi.
95 milletvekilinin oyunu aldı
Toplantıda gerçekleştirilen oylamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özel, seçime katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyunu aldı.
Oylamada bir oy geçersiz sayılırken, Özel bu sonuçla yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi.
Toplantıya katılamayan milletvekillerinden destek
Hastalık, cenaze ya da yurt dışında bulunma gibi mazeretleri nedeniyle toplantıda yer alamayan 42 milletvekilinden 15'inin de Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi.