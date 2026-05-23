23 Mayıs 2026 Cumartesi
14:14 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
12:06 Özgür Özel yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi
11:35 MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
11:32 Galatasaray Kulübünün başkanı ve tek adayı Özbek: "Bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım"
İstanbul’da sahte döviz ve altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, sahte olduğu değerlendirilen 660 bin 800 dolar, 71 bin 180 avro ve 21 kilogram altın ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğunda sahte para kullanılarak vatandaşların dolandırılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda Fatih'te tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Sahte banknot ve altın ele geçirildi

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 avro değerinde sahte banknot ile 21 kilogram sahte altın bulundu.

Aramalarda ayrıca 6 bin avro filigranı, sahte altın üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 16 kilogram sac levha, 5 bin altın ambalajı, altın kesme ve pres makinesi ile gram altın kalıbı ele geçirildi.

