İstanbul’da sahte döviz ve altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğunda sahte para kullanılarak vatandaşların dolandırılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda Fatih'te tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Sahte banknot ve altın ele geçirildi

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 avro değerinde sahte banknot ile 21 kilogram sahte altın bulundu.

Aramalarda ayrıca 6 bin avro filigranı, sahte altın üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 16 kilogram sac levha, 5 bin altın ambalajı, altın kesme ve pres makinesi ile gram altın kalıbı ele geçirildi.