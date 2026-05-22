22 Mayıs 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:16 Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
22:49 Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan: “Burada kendi kültürümüzün ihyasını konuşuyoruz”
22:24 Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
22:23 İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu başladı
AjansHaber Gündem İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu başladı

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yollarında akıcı yoğunluk oluştu

Yayınlama Tarihi:
İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında değerlendirmek isteyenlerin mesai bitimiyle yola çıkması, İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde araç hareketliliğini artırdı.

Bugün mesai saati bitiminin ardından 9 günlük Kurban Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine gitmek isteyen tatilciler, güzergah olarak İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü tercih etti.

Hersek gişelerinde geçişler için düzenleme yapıldı

Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönündeki Hersek gişelerinde artan araç hareketliliğine karşı görevliler, geçişlerin aksamaması amacıyla 20 gişeden 13'ünü İstanbul'dan gelen araçlara ayırdı.

Güzergahta trafik akışının güvenli şekilde sürdürülmesi için otoyol ve köprü çıkışındaki tedbirler de artırıldı.

Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri, denetim noktalarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Arıza ve kazalara karşı devriye ekipleri artırıldı

Arife gününe kadar araç yoğunluğunun devam etmesinin beklendiği otoyol üzerinde önlemlerini artıran Otoyol AŞ, yol boyunca olabilecek kaza veya arıza gibi olumsuzluklara müdahale için de araçlı devriye ekibi sayısını artırdı.

Bağlantı yollarında da akıcı yoğunluk yaşanıyor

İzmit-Yalova ve Yalova-Bursa kara yollarında da bayram tatili hareketliliği nedeniyle akıcı yoğunluk oluştu.

Söz konusu güzergahlardaki araç hareketliliğinin arife gününe kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kara yollarının farklı noktalarında görev yapan polis ve jandarma trafik ekipleri de sürücülerin güvenli seyahat edebilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

 

 

 

 

 

#istanbul
#izmir
#kurban bayramı
#osmangazi köprüsü
İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi finali öncesi trafik tedbirleri açıklandı
İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi finali öncesi trafik tedbirleri açıklandı
#Gündem / 16 Mayıs 2026
UEFA Avrupa Ligi final heyecanı Beşiktaş Meydanı’nda yaşanacak
UEFA Avrupa Ligi final heyecanı Beşiktaş Meydanı’nda yaşanacak
#Spor / 14 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Meteoroloji’den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji’den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Finansal okuryazarlık, güçlü ve sürdürülebilir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Finansal okuryazarlık, güçlü ve sürdürülebilir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
Gündem
ASELSAN ile Türk Telekom güçlerini birleştirdi: Yerli akıllı telefon hazırlıkları başladı
ASELSAN ile Türk Telekom güçlerini birleştirdi: Yerli akıllı telefon hazırlıkları başladı
Gündem
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
İsrail saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul’da tedavi ediliyor
İsrail saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul’da tedavi ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Tabii “Şule Senin Hikayen” dizisi galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Tabii “Şule Senin Hikayen” dizisi galasına katıldı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.