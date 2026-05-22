İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında değerlendirmek isteyenlerin mesai bitimiyle yola çıkması, İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde araç hareketliliğini artırdı.

Bugün mesai saati bitiminin ardından 9 günlük Kurban Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine gitmek isteyen tatilciler, güzergah olarak İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü tercih etti.

Hersek gişelerinde geçişler için düzenleme yapıldı

Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönündeki Hersek gişelerinde artan araç hareketliliğine karşı görevliler, geçişlerin aksamaması amacıyla 20 gişeden 13'ünü İstanbul'dan gelen araçlara ayırdı.

Güzergahta trafik akışının güvenli şekilde sürdürülmesi için otoyol ve köprü çıkışındaki tedbirler de artırıldı.

Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri, denetim noktalarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Arıza ve kazalara karşı devriye ekipleri artırıldı

Arife gününe kadar araç yoğunluğunun devam etmesinin beklendiği otoyol üzerinde önlemlerini artıran Otoyol AŞ, yol boyunca olabilecek kaza veya arıza gibi olumsuzluklara müdahale için de araçlı devriye ekibi sayısını artırdı.

Bağlantı yollarında da akıcı yoğunluk yaşanıyor

İzmit-Yalova ve Yalova-Bursa kara yollarında da bayram tatili hareketliliği nedeniyle akıcı yoğunluk oluştu.

Söz konusu güzergahlardaki araç hareketliliğinin arife gününe kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kara yollarının farklı noktalarında görev yapan polis ve jandarma trafik ekipleri de sürücülerin güvenli seyahat edebilmesi için denetimlerini sürdürüyor.