Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Tabii “Şule Senin Hikayen” dizisi galasına katıldı

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen TRT Tabii “Şule Senin Hikayen” dizisinin gala programı gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Etkinlikte ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Leyla Şahin Usta de hazır bulundu.

Programda, TRT Tabii platformu için hazırlanan dizinin tanıtımı yapılırken, gala kapsamında yapım ekibi ve davetliler bir araya geldi. Etkinlik, katılımcıların gösterimi birlikte izlemesinin ardından sona erdi.