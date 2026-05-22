Ticaret Bakanlığından Avrupa taşımalarında ENS uyarısı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avrupa’ya yönelik kara yolu taşımalarında emniyet ve güvenlik verilerini içeren ENS uygulamasının hangi aşamada devreye girdiği, hangi durumlarda yeniden zorunlu hale geldiği ve güzergahlara göre farklılık gösterdiğinin önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’nin de taraf olduğu AB Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında kullanılan Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi Faz-6’nın (NCTS Faz-6) devreye alındığı hatırlatıldı.

Bulgaristan’ın 1 Haziran 2026 itibarıyla ENS sunum şartını uygulamaya başlayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Transit işlemleri ve güvenlik verileri arasındaki ilişki yeni yapıya uygun şekilde ele alınmakta, özellikle ilk AB girişi, AB dışına çıkış sonrası yeniden giriş ve buna bağlı ENS yükümlülükleri daha görünür hale gelmektedir.”

Bakanlık, Türkiye’den Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Hırvatistan güzergahları üzerinden Avrupa’ya gerçekleştirilen yük taşımalarında, transit beyannamelerinden ayrı olarak sunulması gereken ENS yükümlülüğüne ilişkin farklı senaryolara da paylaşımda yer verdi.