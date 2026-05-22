YSK, CHP’nin “mutlak butlan” itirazını reddetti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yerel mahkemenin “konusuz kaldığı” yönündeki kararını kaldırmış kurultayın yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına karar vermişti.

Mahkeme kararında ayrıca, söz konusu kurultay sonrasında yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ile bu süreçte alınan kararların iptaline hükmedilmiş eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği belirtilmişti.

Kararın ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, dün parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, “mutlak butlan” kararına karşı ilk hukuki başvurunun Yargıtay’a yapıldığını, ayrıca YSK’ya da itiraz edeceklerini duyurmuştu.

Bu kapsamda CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından bugün YSK’ya resmi başvuru gerçekleştirildi. Başvuruyu gündemine alan YSK, yapılan itirazı reddetti.