Düzce’de “irtikap” soruşturması: Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı. Soruşturmanın, müteahhitlerden “iskan ve ruhsat işlemleri” karşılığında haksız kazanç talep edildiği iddiaları üzerine başlatıldığı bildirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ilçede faaliyet gösteren bazı müteahhit ve iş insanlarının, belediye işlemleri karşılığında maddi taleplerle karşılaştıkları yönündeki şikayetler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, 2023 yılında başlayan bir inşaat projesiyle ilgili olarak ruhsat verilmesine rağmen, daha sonra belediye meclisinin aldığı bir kararla iskan sürecinin engellendiği öne sürüldü.

“2,5 milyon TL” iddiası ve çekler

Şikayetçi müteahhit E.Ö.’nün savcılığa yaptığı başvuruda, iskan işleminin tamamlanması için 2 milyon 500 bin TL talep edildiği iddia edildi. İddiaya göre bu ödeme nakit yerine çek üzerinden gerçekleştirildi ve süreç sonrasında inşaata “kısmi iskan” verildi.

Soruşturma kapsamında, söz konusu çeklere ilişkin banka ve evrak incelemeleri yapıldığı, çeklerin bir kısmında belediye iştiraki olan ABİTAŞ Ulaşım Nakliye İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. bağlantılı işlem izlerine rastlandığı öne sürüldü.

Şirket bağlantıları ve ödeme iddiaları

İncelemelerde, bazı çeklerin belediye şirketi üzerinden yapılan ticari işlemlerle ilişkilendirildiği, bir kısmının ise borç kapatma amacıyla kullanıldığı iddiaları dosyaya yansıdı.

Ayrıca başka bir iş insanı H.P.’nin de benzer şekilde inşaat sürecinin engellendiğini öne sürerek savcılığa şikayette bulunduğu, kendisinden de 1 milyon TL talep edildiğini iddia ettiği belirtildi.

Eş zamanlı operasyon ve gözaltı

Soruşturma kapsamında “irtikap” suçu kapsamında operasyon talimatı verilmesinin ardından güvenlik güçleri tarafından belediye binası ve ilgili şirketlerde eş zamanlı arama yapıldı.

Operasyon sonucunda Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, gözaltı ve delil inceleme sürecinin sürdüğü bildirildi.

İlgili iddialara ilişkin resmi makamlar ve belediye yetkililerinden ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

