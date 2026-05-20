Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası

Avrupa futbolunda 2025-2026 sezonunun sonuna yaklaşılırken, kıtanın önde gelen liglerinde şampiyonluk düğümü çözüldü.

Arsenal, 22 yıl sonra Premier Lig’in zirvesinde

İngiltere Premier Lig’de sezonun en dikkat çekici hikayelerinden biri Arsenal’in şampiyonluğu oldu. Londra’nın kırmızı ekibi, bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan ederek 22 yıllık Premier Lig hasretini sona erdirdi. Kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihindeki 14. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal için bu başarı, birkaç sezondur devam eden istikrarlı yapılanmanın sonucu olarak öne çıktı. Son yıllarda şampiyonluk yarışında Manchester City ve Liverpool’un arkasında kalan Londra temsilcisi, bu kez yarışın büyük bölümünde liderlik baskısını taşıdı ve sezonu kupayla tamamladı.

Hücumda Viktor Gyökeres, Bukayo Saka, Leandro Trossard ve Eberechi Eze farklı dönemlerde sorumluluk aldı. Gyökeres, Premier Lig’de 14 golle Arsenal’in en skorer ismi olarak öne çıkarken, tüm kulvarlarda 21 gole ulaştı. Saka ve Eze hücum hattında üretkenliği artıran isimler olurken, Trossard kritik haftalarda attığı gollerle şampiyonluk yürüyüşüne katkı verdi.

Barcelona, Flick yönetiminde zirveyi bırakmadı

İspanya LaLiga’da Barcelona, Hansi Flick yönetiminde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Katalan ekibi, 2025-2026 sezonunda kazandığı şampiyonlukla tarihindeki 29. LaLiga zaferini elde etti.

Barcelona’nın sezonunda dikkat çeken başlıklardan biri, takımın geri dönüş karakteri oldu. Sezon boyunca geriye düştüğü birçok maçtan galibiyet çıkaran Barcelona, özellikle yarışın sertleştiği haftalarda sergilediği reaksiyonla zirvedeki yerini korudu.

Lamine Yamal, ligde 16 gol ve 11 asistlik katkısıyla Barcelona hücumunun en belirleyici isimlerinden biri oldu. Ferran Torres 16 golle skor yükünü paylaşırken, Raphinha 13 gol ve 3 asistle hücum çeşitliliğini artırdı. Pedri ise 2 gol ve 9 asistlik lig katkısının yanında oyun aklı ve pas kalitesiyle takımın temposunu belirledi.

Inter, Chivu ile çifte kupaya yürüdü

İtalya Serie A’da Inter, Cristian Chivu yönetiminde sezonu şampiyon tamamladı. Milano ekibi, Parma karşısında aldığı galibiyetin ardından 21. Serie A şampiyonluğunu ilan etti.

Inter’in sezonu yalnızca lig şampiyonluğuyla sınırlı kalmadı. Siyah-mavili ekip, Coppa Italia finalinde Lazio’yu mağlup ederek sezonu yerel dubleyle taçlandırdı.

Chivu’nun Inter’i, sezon boyunca kontrollü oyun, güçlü savunma organizasyonu ve etkili geçiş hücumlarıyla fark yarattı. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Federico Dimarco, Hakan Çalhanoğlu, Nicolo Barella ve Alessandro Bastoni, takımın omurgasını oluşturan isimler arasında yer aldı.

Inter’in hücumdaki lideri Lautaro Martinez oldu. Arjantinli yıldız, Serie A’da 17 gol ve 6 asistle takımını taşıdı. Marcus Thuram 13 gol ve 6 asistle önemli katkı verirken, Hakan Çalhanoğlu 9 gol ve 4 asistlik performansının yanında orta sahadaki pas kalitesiyle öne çıktı. Federico Dimarco ise 6 gol ve 17 asistle kanat bek pozisyonundan hücuma büyük destek verdi.

Bayern Münih, favori başladığı sezonu şampiyon bitirdi

Almanya Bundesliga’da Bayern Münih, Vincent Kompany yönetiminde şampiyonluğa ulaştı. Bavyera temsilcisi, 2025-2026 sezonunda kulüp tarihindeki 35. Almanya şampiyonluğunu elde etti.

Bayern’in sezonunu özel kılan nokta, yalnızca şampiyonluk değil, hücum üretkenliği oldu. Kompany yönetimindeki Bayern, topa sahip olan, önde baskı kuran ve çok sayıda oyuncuyla ceza sahasına giren bir takım yapısı ortaya koydu.

Harry Kane, Bayern’in şampiyonluk yürüyüşünün merkezindeki isimdi. İngiliz golcü, Bundesliga’da 36 golle sezonun gol kralı olurken, takımının skor yükünü taşıdı. Michael Olise ise 15 gol ve 19 asistlik lig katkısıyla takımın en üretken isimlerinden biri oldu. Olise’nin yaratıcılığı, kanat etkinliği ve son pas kalitesi, Bayern’in hücum çeşitliliğini artırdı. Luis Diaz 15 golle skor katkısı veren bir diğer önemli isim olurken, orta sahada Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic takımın oyun ritmini belirleyen oyuncular arasında yer aldı.

Bayern Münih’in şampiyonluğu, favori başladığı sezonu favori bitiren bir takımın hikayesi oldu. Kompany’nin yüksek tempolu oyun anlayışı, Bavyera ekibini yeniden Almanya’nın zirvesine taşıdı.

PSG, Fransa’daki hakimiyetini sürdürdü

Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain, üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaştı. Başkent ekibi, 2025-2026 sezonunda 14. lig şampiyonluğunu kazanarak Fransa’daki hakimiyetini bir kez daha pekiştirdi.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, yıldız bağımlılığından daha genç, dinamik ve dengeli bir takım yapısına geçiş süreciyle dikkat çekti. Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Vitinha, Warren Zaire-Emery ve Achraf Hakimi sezon boyunca takımın taşıyıcı isimleri arasında yer aldı.

Bradley Barcola, Ligue 1’de 11 golle PSG’nin ligdeki en skorer ismi oldu. Ousmane Dembele 10 gol ve 7 asistle hücumda belirleyici rol oynarken, Khvicha Kvaratskhelia 8 golle skor katkısı verdi. Dembele’nin bire bir becerisi, Kvaratskhelia’nın dikine oyunu ve Barcola’nın ceza sahası çevresindeki etkinliği, PSG hücumunu sezon boyunca canlı tuttu.

PSG’nin şampiyonluğu sürprizden çok devamlılık hikayesi oldu. Lens’in sezon içinde gösterdiği direnç, yarışın tek taraflı ilerlediği algısını kırsa da son bölümde PSG kadro kalitesi, teknik istikrarı ve oyun kontrolüyle farkını ortaya koydu.

Porto, Farioli ile yeniden zirvede

Portekiz Primeira Liga’da sezonun şampiyonu Porto oldu. Mavi-beyazlılar, 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak kulüp tarihindeki 31. lig şampiyonluğunu kazandı.

Bir dönem Alanyaspor ve Fatih Karagümrük’ü çalıştıran Francesco Farioli yönetimindeki Porto, sezon boyunca kontrollü ve disiplinli oyunuyla öne çıktı. Ligin erken bölümünde liderliği ele geçiren Porto, Benfica ve Sporting’in baskısına rağmen yarışın psikolojik üstünlüğünü büyük ölçüde elinde tuttu.

PSV, Hollanda’da erken fişi çekti

Hollanda Eredivisie’de PSV, Peter Bosz yönetiminde sezonu şampiyon tamamladı. Eindhoven ekibi, 2025-2026 sezonunda kulüp tarihindeki 27. lig zaferini elde etti.

PSV’nin şampiyonluğu, Avrupa’daki en erken ilan edilen zaferlerden biri olarak dikkat çekti. Sezonun büyük bölümünde rakipleriyle arasındaki puan farkını açan kırmızı-beyazlılar, son haftalara rahat girdi.

Celtic, final gününde kupayı aldı

İskoçya Premiership’te sezonun en dramatik şampiyonluk hikayesi Celtic’ten geldi. Yeşil-beyazlılar, sezonun son gününde Hearts’ı 3-1 mağlup ederek 56. İskoçya şampiyonluğuna ulaştı.

Bu şampiyonluk, Avrupa’daki diğer örneklerden farklı olarak son güne kalan yüksek gerilimli bir yarışın ardından geldi. Hearts, sezonun uzun bölümünde tarihi bir şampiyonluk ihtimalini canlı tuttu. Ancak Celtic, sezon sonunda yakaladığı galibiyet serisiyle yarışın yönünü değiştirdi.

Celtic’in teknik direktörlük hikayesi de sezonun en sıra dışı başlıklarından biri oldu. Brendan Rodgers’ın ayrılığının ardından Martin O’Neill’ın dönüşü, takımın sezon sonundaki ivmesini belirledi. O’Neill yönetiminde Celtic, son haftalarda ritim buldu ve final gününde kupayı aldı.

Celtic’in sezonu, “favori başladı, rahat bitirdi” türünden bir zafer değildi. Uzun süre yarışın gerisinde kalan, sezon içinde teknik direktör değişimi yaşayan ve son gün baskısını lehine çeviren bir takımın hikayesiydi. Bu nedenle 2025-2026 sezonunun en dramatik şampiyonluklarından biri İskoçya’da yaşandı.

Avrupa’da farklı yollar, aynı hedef

2025-2026 sezonu, Avrupa futbolunda şampiyonlukların tek bir kalıba sığmadığını bir kez daha gösterdi. Arsenal yılların hasretini bitirdi, Barcelona, PSG ve Bayern istikrarını sürdürdü, Inter sezonu dubleyle taçlandırdı.

Porto ve PSV, sezon boyunca kurdukları üstünlüğü kupayla tamamlarken, Celtic son gün gelen zaferle Avrupa’daki en dramatik şampiyonluk hikayelerinden birini yazdı. Böylece kıtanın önde gelen liglerinde sezon, farklı yollarla aynı hedefe ulaşan takımların hikayeleriyle tamamlandı.