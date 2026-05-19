TFF açıkladı: Liglerde sezon resmen tescillendi

TFF, 2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'deki puan durumlarını tescil etti.

TFF’den yapılan açıklamada, söz konusu liglerde oynanan müsabakaların sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi gereğince tescil edildiği belirtildi.

Trendyol 1. Lig'de ise play-off müsabakaları henüz tamamlanmadığı için bu lige ilişkin tescil kararının ilerleyen günlerde alınacağı kaydedildi.

Galatasaray’ın şampiyonluğu tescillendi

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştığı sezonda Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'e düştü.

2. Lig’de yükselen ve düşen takımlar belli oldu

Nesine 2. Lig'den Batman Petrolspor, Bursaspor, Mardin 1969 ve Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Nesine 2. Lig müsabakaları sonucunda Beykoz Anadoluspor, Kepezspor, Karaman FK, Bucaspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, Nesine 3. Lig'e düştü.

3. Lig’de sezonun tablosu netleşti

Nesine 3. Lig'de İnegöl Kafkasspor, 12 Bingölspor, Sebat Gençlikspor, Kütahyaspor, Çorluspor 1947 ve 52 Orduspor, Nesine 2. Lig'e yükseldi.

Nesine 3. Lig müsabakaları sonucunda Astor Enerji Çankayaspor, Kestel Çilekspor, Polatlı 1926, Edirnespor, Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Kilis 1984, Suvermez Kapadokyaspor, Hacettepe AŞ Türk Metal 1963, Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayelispor, Giresunspor, İzmir Çoruhlu FK, Afyonspor, Bornova 1877 ve Nazillispor Bölgesel Amatör Lig'e düştü.