19 Mayıs 2026 Salı
Avrupa Ligi finali öncesi İstanbul’da futbol heyecanı başladı

İstanbul, yarın Aston Villa ile Freiburg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Tüpraş Stadı çevresinde oluşturulan etkinlik alanlarında taraftarlar final atmosferini yaşarken, eski futbolcuların forma giydiği efsaneler karşılaşması da ilgi gördü.

İstanbul, UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İngiltere temsilcisi Aston Villa ile Alman ekibi Freiburg, yarın Tüpraş Stadı’nda oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.

Final mücadelesi öncesinde Beşiktaş’ta futbolseverler için oluşturulan etkinlik alanlarında hareketlilik başladı. Taraftarlar, maçın oynanacağı Tüpraş Stadı’nın yakınındaki Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda kurulan UEFA Fan Zone alanında vakit geçirdi.

Final atmosferi Beşiktaş’ta yaşanıyor

UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen Aston Villa ve Freiburg taraftarları, Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki etkinlik alanında bir araya geldi.

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi kupasıyla fotoğraf çektirerek final heyecanını yaşadı.

Organizasyon kapsamında kurulan alanda taraftarlar için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, final öncesi İstanbul’da futbol atmosferi güçlendi.

Efsaneler karşılaşması ilgi gördü

Etkinlik alanında organize edilen efsaneler karşılaşması da futbolseverlerden ilgi gördü.

Karşılaşmada eski futbolculardan Hami Mandıralı, Cenk Gönen, Ahmet Dursun, Ogün Temizkanoğlu, Uğur İnceman ve Fernando Llorente forma giydi.

Final Tüpraş Stadı’nda oynanacak

İstanbul, yarın İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının final maçı Tüpraş Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak.

