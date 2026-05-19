Avrupa Ligi finali öncesi İstanbul’da futbol heyecanı başladı

İstanbul, UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
İngiltere temsilcisi Aston Villa ile Alman ekibi Freiburg, yarın Tüpraş Stadı’nda oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.
Final mücadelesi öncesinde Beşiktaş’ta futbolseverler için oluşturulan etkinlik alanlarında hareketlilik başladı. Taraftarlar, maçın oynanacağı Tüpraş Stadı’nın yakınındaki Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda kurulan UEFA Fan Zone alanında vakit geçirdi.
Final atmosferi Beşiktaş’ta yaşanıyor
Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi kupasıyla fotoğraf çektirerek final heyecanını yaşadı.
Organizasyon kapsamında kurulan alanda taraftarlar için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, final öncesi İstanbul’da futbol atmosferi güçlendi.
Efsaneler karşılaşması ilgi gördü
Etkinlik alanında organize edilen efsaneler karşılaşması da futbolseverlerden ilgi gördü.
Karşılaşmada eski futbolculardan Hami Mandıralı, Cenk Gönen, Ahmet Dursun, Ogün Temizkanoğlu, Uğur İnceman ve Fernando Llorente forma giydi.
Final Tüpraş Stadı’nda oynanacak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının final maçı Tüpraş Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak.