Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı’dan Sergen Yalçın açıklaması: “Karşılıklı olarak konuştuk, yollarımızı ayırdık”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ayrılığına ilişkin Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpte yaşanan ayrılık sürecinin detaylarını paylaşan Başkan Adalı, Sergen Yalçın ile öğle saatlerinde bir araya geldiklerini belirtti.

Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı

Sezon değerlendirmesi ve yeni dönem planlaması için yapılan görüşmenin ayrılık kararıyla sonuçlandığını aktaran Başkan Adalı, şunları kaydetti:

"Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesini yapmak, önümüzdeki sene için yapacağımız planı, programı görüşmek için planlamamız vardı. Kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler oldu. Hocanın en fazla takıldığı hadise de bu. Önümüzdeki sene de bu tepkiler olacaktır. Canı yanan taraftar bağıracak, biz bunu her zaman saygıyla karşıladık. Bunları konuştuğumuzda da hoca da önümüzdeki sene bu tepkilere göğüs gerecek durumda olmadığını söyledi. Dolayısıyla karşılıklı olarak konuştuk, yollarımızı ayırdık."

“Taraftarımız tepki göstermekte haklı”

Siyah-beyazlı camianın son yıllarda yaşanan süreç nedeniyle tepkisinde haklı olduğunu vurgulayan Başkan Adalı, "Son üç senede, dört senede Beşiktaş, yani camiamız haklı, taraftarımız haklı. Tepki göstermekte de haklılar. Ortada bir uğraş var, iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz elimizden geldiğince. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisi, taraftarın tepkisi bana göre çok normal. 'Niye bağırdılar?' diyebileceğim bir şey yok. Haklılar. Ortada görünen bir hadise var. Ama biz her bağırıldığında, her tepki geldiğinde bırakıp gidecek olursak, samimi söylüyorum, çok ince ip üstünde yürüyerek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek işin finansal tarafında gerek idari kısmında böyle. Böyle bir ortam varken evet, ben de memnun değilim. Hoca da ortaya çıkan durumdan memnun değil ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Biz bunu başaracağız. Başarmak mecburiyetindeyiz. Yoksa biz de bırakıp gidersek, samimi söylüyorum iyi olacağını bilsek hoca da aynısını söyledi, en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye devam edeceğiz. İşin açıkçası, soracaksınız işte alternatif hoca var mı? Samimi söylüyorum, bugün öğleye kadar da aklımın ucundan böyle bir ayrılık geçmedi. Konuşuyorduk, ediyorduk, problemleri tartışacaktık ama geldiğimiz noktada önümüzdeki sene gelecek tepkilere, Allah esirgesin kötü bir sonuçta, kendini çok hazır hissetmedi." ifadelerinde bulundu.

"Sergen Yalçın, hiçbir şekilde tazminat talep etmedi"

Sergen Yalçın’ın ayrılık sürecinde herhangi bir tazminat talebinde bulunmadığını söyleyen Başkan Adalı, "Hoca hiçbir şekilde tazminat talep etmedi. Hatta haziranda ödeyeceğimiz maaşını da istemedi. Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibinin ödemesini de ben teklif ettim. Çocukların bir şeyi yok. Onlara teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız." dedi.

“Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum”

Teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili iddialara da değinen Başkan Adalı, deneyimli çalıştırıcıyla çalışmayı düşünmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Şenol hocayı çok severim. Beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu tarz şeylerde büyük konuşulmaz ama ben şahsen Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar. Şenol hocaya da çok ayıp ediyorlar. Görüşmedik, etmedik. Hatta aylardır telefonda bile görüşmedik. Şenol hocaya da ayıp etmesinler."

“Hoca buradayken birini aramamız bize yakışmaz”

Sergen Yalçın görevdeyken teknik direktör arayışına girmediklerinin altını çizen Başkan Adalı, "Samimi söylüyorum, bakmadık. Şu ana kadar o mu olur, yabancı mı olur, yerli mi olur diye düşünmedik. Okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hoca buradayken birini aramamız, etmemiz bize yakışan bir şey değil. Başka biri de olsa olmaz ama kaldı ki Sergen hocaya aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Şu andan itibaren çalışıp çok uzatmadan da hocayı belirleyeceğiz." diye konuştu.