Milli tekvandocu Elif Sude Akgül’den altın zafer

Almanya’nın Münih kentindeki BMW Park’ta düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda milli tekvandocu Elif Sude Akgül, kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı.

Final karşılaşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Avrupa şampiyonu milli sporcuyu tebrik etti.

“Vazgeçmeyenler başaranlardır”

Milli sporcunun şampiyonluk yolunda büyük mücadele ortaya koyduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, "Sporcu kardeşlerimiz için buradayız, yanlarındayız. Elif Sude'nin yarı finalde İspanyol ile karşılaşmasında heyecandan ölüyorduk. Son 10 saniyeyi bekledi maçı almak için. Başta Cumhurbaşkanımıza bu imkanları sağladığı için teşekkür ediyorum. Federasyon Başkanımıza, teknik ekibe teşekkür ediyorum. Annesi babası da burada, çok heyecanlıydı. Vazgeçmeyenler başaranlardır, vazgeçenler kaybedenlerdir. Elif vazgeçmeden son saniyeye kadar mücadele etti. Olimpiyat altınını da boynuna takacaktır." dedi.

“Çok çalıştım ve hak ettiğimi aldım”

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Elif Sude Akgül ise sakatlık sürecinin ardından pes etmeden çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok çalıştım. Dünya Şampiyonası'ndan önce yaşadığım sakatlıktan dolayı 15 gün boyunca tekme atamamıştım. İlk tekmemi şampiyonada attım ve orada gümüş aldım. Bir hafta bile olmadan İslam Oyunları'na gittim ikinci oldum. Kürsünün başında olacağım ve İstiklal Marşımızı okutacağım, diye söz vermiştim. Çok çalıştım ve hak ettiğimi aldım. Bakan yardımcımızı burada görmek de bana büyük motivasyon oldu."