Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Orta Koridorunun önemi de her geçen gün artıyor”

Kazakistan temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Astana’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. İki liderin başkanlığında yapılan görüşmelerde, farklı alanlarda 13 yeni iş birliği anlaşması imza altına alındı.

İkili ilişkilerde yeni anlaşmalar dönemi

Ticaret, yatırım, enerji, eğitim ve ulaştırma başta olmak üzere birçok stratejik alanı kapsayan anlaşmaların iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileriye taşıması hedefleniyor. Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, imzalanan belgelerin ilişkilerin ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu ifade etti.

“Yeni iş birliklerine şahit olacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımcıların teşvik edilmesi konusundaki kararlılığı şu sözlerle ifade etti:

“Çok sayıda belgeyi imzaladık. Sayın Tokayev ile ve heyetiyle görüşmemizde çok sayıda alanda iş birliği anlaşması yaptık. İş çevrelerimizi Kazakistan’daki yatırımlarını artırmalarını ve ortaklığımızı geliştirecek bağlar kurmaya teşvik ediyoruz. Türk-Kazak İş Forumu vesilesiyle yeni iş birliklerine şahit olacağız. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi büyüten projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.”

Enerji ve Orta Koridor vurgusu

Lojistik, enerji arz güvenliği ve bölgesel ticaret hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Koridor’un stratejik öneminin giderek arttığını belirtti. Kazakistan’ın bu süreçteki rolüne dikkat çeken Erdoğan, enerji alanındaki iş birliğinin de güçlendiğini vurguladı:

“Enerjide son yıllarda attığımız adımlarda Kazakistan özel bir yere sahip. İpek Yolu’nun günümüzdeki karşılığı olan Doğu-Batı Orta Koridorunun önemi de her geçen gün artıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının da taşınması için teşvik edeceğiz.”

Türk Dünyası vurgusu ve eğitim iş birliği

Eğitim alanındaki yeni projeler ve Türkiye Maarif Vakfı’nın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, iki ülke arasındaki kültürel ve insani bağların güçlenmesine yönelik adımlara dikkat çekti. Türkiye’nin deprem sürecinde Kazakistan’ın gösterdiği dayanışmaya da teşekkür etti:

“Birlik anlayışıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Büyük şahsiyetlerin eserlerini gelecek nesillere aktarmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye Maarif Vakfı’nın okullar açması için çalışmalara başladık. Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Kazakistan’ın bizimle gönül bağına, asrın felaketinin hemen ertesinde yaptıklarına şahitlik ettik. Kazakistan devletinin maddi ve manevi desteğini her daim yanımızda hissettik. Bugün de Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde inşa ettiği okulun açılışını yapmaktan gurur duyuyorum. Bu okulardaki çocuklarımızın dostluğumuzu gelecek nesillere aktaracağına yürekten inanıyorum. Kıymetli nişanı tarafıma takdim ettikleri içinde büyük bir onur duyuyorum.”

Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi ve KKTC mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası iş birliğinin ele alınacağı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi için Türkistan’a geçeceğini belirtti. Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsüne ilişkin mesajlar da öne çıktı:

“Yarın Türk dünyamızın manevi başkenti Türkistan’da düzenlenecek TDT gayriresmi toplantısına katılacağız. Kazakistan’ın Türk dünyası için yaptıklarına teşekkür ederim. KKTC yarın gözlemci statüyle katılacak, bundan memnuniyet duyuyoruz. Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel meseleleri görüştük. Sayın Tokayev ve heyetine misafirperverlik için teşekkür ederim.”



