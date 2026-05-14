Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelerek Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’nı yönetti. Erdoğan, konuşmasında Türk Dünyası vurgusu yaparak “Türk Dünyası yüzyılı” hedefini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Bağımsızlık Sarayında Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. 

Erdoğan, Tokayev ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantı, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin kurumsal çerçevede ele alındığı en üst düzey mekanizmalardan biri olarak gerçekleştirildi.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinde stratejik görüşme

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazak halkının bayramlarını tebrik ederek sözlerine başladı.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz günlerde idrak ettiğiniz Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebeti ile kardeş Kazak halkını tebrik ediyorum. 15 Mart’taki referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan’a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum. Türkiye-Kazakistan ilişkileri, geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde, ticaretten enerjiye, savunma sanayi iş birliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere kadar pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanların sağlanması noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. Önümüzdeki dönemi Türk Dünyası yüzyılı yapacağız inşallah."

