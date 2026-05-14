Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi

Genç teknik adamın kısa sürede yakaladığı bu başarı, Türk antrenörlerinin Avrupa’daki görünürlüğü açısından dikkat çekici örneklerden biri oldu.

Eyüpspor’dan Shakhtar Donetsk’e uzanan şampiyonluk hikayesi

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i zirveye taşıyan Arda Turan, Türk teknik direktörlük tarihine geçen önemli bir başarıya imza attı. Ukrayna Premier Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Poltava’yı 4-0 mağlup eden Shakhtar Donetsk, bitime 3 hafta kala puanını 66’ya yükselterek tarihindeki 16’ncı şampiyonluğunu ilan etti.

Eyüpspor’daki çıkışının ardından Shakhtar Donetsk’in başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibinde kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Geçen yıl 1 Temmuz’da resmi olarak göreve başlayan genç teknik adam, Avrupa liglerinde birinci lig seviyesinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde yalnızca ligde değil, Avrupa arenasında da ses getirdi. Ukrayna temsilcisi, UEFA Konferans Ligi’nde yarı finale kadar yükselirken, Crystal Palace karşısında toplamda 5-2’lik skorla elenerek finalin kapısından döndü. Bu performansıyla 39 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında yabancı bir kulübün başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.

“İmparator”un İtalya, Yunanistan ve Suudi Arabistan serüveni

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray’la UEFA Kupası’nı kazanarak Avrupa futbolunda önemli bir çıkış yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, finalde Arsenal’i penaltılarla mağlup ederek Türk futbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarılarından birine imza attı.

Bu tarihi başarının ardından İtalya’dan teklif alan Terim, 2000 yazında Fiorentina’nın başına geçti. Floransa temsilcisinde dikkat çeken bir dönem geçiren tecrübeli teknik adam, takımın başında çıktığı maçlarda 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Milan’da hızlı başladı, kısa sürede ayrıldı

Fiorentina’da oynattığı tempolu ve hücum ağırlıklı futbolla dikkatleri üzerine çeken Terim, daha sonra dünya futbolunun en köklü kulüplerinden Milan’ın teknik direktörlüğüne getirildi.

Milan kariyerine etkili bir başlangıç yapan Terim, ligde çıktığı ilk 4 maçta 10 puan topladı. Kırmızı-siyahlıların ezeli rakibi Inter’i 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Milan taraftarları, tecrübeli teknik adama “İmparator” tezahüratlarıyla destek verdi.

Ancak başarılı sonuçlara rağmen Terim’in Milan döneminde bazı oyuncularla sorun yaşadığı basına yansıdı. Kulüp içindeki bu problemlerin yönetime kadar ulaştığı iddia edilirken, Torino mağlubiyetinin ardından Terim ile Milan’ın yolları ayrıldı.

Fatih Terim, Milan’ın başında çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Komşu macerası kısa sürdü

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos’un başına geçen Fatih Terim, takımının şampiyonluk şansını kaybetmesinin ardından görevinden ayrıldı.

Aralık 2023’te Yunan ekibiyle sözleşme imzalayan Terim, Panathinaikos’un başında 26 maça çıktı.

Tecrübeli teknik adam, bu süreçte 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Suudi Arabistan dönemi

Fatih Terim, Al Shabab’ın başında 23 maça çıktı. Türk antrenör bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken, Suudi Arabistan ekibi sezonu 6’ncı sırada tamamladı. Sezon sonunda ise Terim ile Al Shabab’ın yolları ayrıldı.

Erol Bulut’un Ada serüveni

Süper Lig’de Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK ve Antalyaspor gibi takımlarda görev yapan Erol Bulut, kariyerinde yurt dışı deneyimini İngiltere’de yaşadı.

Temmuz 2023’te Championship ekiplerinden Cardiff City’nin teknik direktörlüğüne getirilen Bulut, Galler temsilcisinin başında toplam 58 karşılaşmaya çıktı.

Bu dönemde 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyet alan Türk teknik adam, takımın istikrarsız sonuçlar alarak ligin alt sıralarına gerilemesinin ardından 2024 yılında görevinden ayrıldı.

Nuri Şahin’in Dortmund dönüşü beklentileri karşılamadı

Futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor’da başladı.

Ocak 2024’te Borussia Dortmund’a Edin Terzic’in yardımcısı olarak dönen Şahin, Temmuz 2024’te 3 yıllık sözleşme imzalayarak sarı-siyahlı ekibin teknik direktörlüğüne getirildi.

Yetiştiği kulüpte büyük beklentilerle göreve başlayan genç çalıştırıcı, iç sahada başarılı sonuçlar alsa da deplasmanda üst üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle istenen çıkışı yakalayamadı.

Borussia Dortmund’un başında 27 karşılaşmaya çıkan 37 yaşındaki teknik adam, bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Dortmund macerasının ardından RAMS Başakşehir’de göreve başlayan Şahin, Süper Lig’de turuncu-lacivertli takımın başında mücadelesini sürdürüyor. Başakşehir, genç teknik adam yönetiminde 54 puanla 6. sırada yer alıyor.

Mehmet Topal’ın Romanya’daki 3 dönemi

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerine Romanya ekibi Petrolul Ploiești’de başladı.

İlk kez 2024 yazında Rumen temsilcisinin başına geçen Topal, ilk döneminde takımın başında çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Petrolul’daki ikinci görevine Mart 2025’te başlayan 40 yaşındaki teknik adam, bu süreçte 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Mehmet Topal, 28 Mart 2026’da Petrolul Ploiești’nin başına üçüncü kez geçti. Bu döneminde 6 maça çıkan Türk çalıştırıcı, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

İsmail Kartal’ın İran macerası

Futbolculuk döneminde Sarıyer, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Denizlispor ve Adanaspor formaları giyen İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde Türkiye’de birçok takımda görev aldı. Kartal; Karabükspor, Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Erzurumspor ve Fenerbahçe’nin ardından kariyerinde ilk kez Türkiye dışında takım çalıştırdı.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra rotasını İran’a çeviren tecrübeli teknik adam, Ocak 2025’te Persepolis’in başına geçti. Kartal, İran temsilcisiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir yurt dışı sayfası açtı.

Persepolis’in başında 16 maça çıkan Kartal, bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Türk teknik adam, İran ekibinde 1,75 puan ortalaması yakaladı.

İsmail Kartal’ın Persepolis dönemi, Temmuz 2025’te sona erdi. İran temsilcisi, 2024-2025 sezonunu Kartal yönetiminde 60 puanla 3. sırada tamamladı.