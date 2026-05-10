Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı

Türk okçuluğu, 2026 sezonunun en güçlü performanslarından birine Çin’de imza attı. Şanghay’da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası’nın 2. ayağında milli sporcular, son gün gelen 3 madalyayla organizasyonu zirvede tamamladı.

Türkiye, 5-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Kupası etabında 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla madalya sıralamasında Çin’in önünde ilk sırada yer aldı.

Mete Gazoz’dan gümüş madalya

Erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, turnuvada finale kadar uzanan başarılı bir performans sergiledi.

Milli okçu, sırasıyla Hindistan’dan Yashdeep Sanjay Bhoge’yi 6-0, Bangladeş’ten Abdur Rahman Alif’i 7-1 ve Brezilya’dan Marcus D’almeida’yı 6-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Kim Woo-jin’i beraberlik atışları sonunda 6-5 geçen Mete, yarı finalde Japon Junya Nakanishi’yi 7-3 mağlup etti. Finalde Çinli Li Mengqi’ye 6-4 yenilen milli sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ulaş Berkim Tümer kürsüye çıktı

Aynı kategoride yarışan Ulaş Berkim Tümer de Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

Ulaş Berkim, ilk turda Çekya’dan Richard Krejci’yi 6-2, ardından milli sporcu Harun Kırmızıtaş’ı 6-4 mağlup etti. Güney Koreli Seo Mingi karşısında 6-5 kazanan milli okçu, adını yarı finale yazdırdı.

Üçüncülük maçında Japon Junya Nakanishi ile karşılaşan Ulaş Berkim Tümer, rakibini 6-5 yenerek bronz madalyaya ulaştı.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı’ndan gümüş madalya

Organizasyonun son gününde Türkiye’ye bir madalya da takım kategorisinden geldi.

Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, finalde Güney Kore’ye mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Böylece milliler, Şanghay etabını 6 madalyayla kapatarak genel sıralamanın zirvesinde yer aldı.

Sıradaki durak Antalya

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağına, haziran ayında Antalya ev sahipliği yapacak. 

