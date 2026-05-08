Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, kamu güvenliği, trafik denetimleri, savunma sanayii ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı açıklamalar yaptı.

Savunma sanayiinde “yerli ve milli” vurgusu

Programın başlangıcında savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin gözlemlerini paylaşan Çiftçi, Türkiye’nin bu alanda ulaştığı kapasitenin dikkat çekici seviyeye ulaştığını belirtti.

Savunma sanayi fuarında yerli üretim teknolojileri yakından inceleme fırsatı bulduğunu aktaran Çiftçi, Türkiye’nin kritik güvenlik teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefinde önemli mesafe katettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Gördüklerimden gururlanmamak mümkün değildi, savunma sanayimiz büyük bir seviye atladı. Yerlilik ve millilik oranımız %80’lere ulaştı, inşallah kalan %20’yi de tamamlayarak güvenlik alanında %100’e ulaşacağız. 35 metre uzunluğunda, 38 ton ağırlığında devasa bir balistik füze gördüm, inşallah daha da güzellerini yapabilecek durumdayız.”

Trafik kazalarının ekonomiye maliyeti 280,6 milyar dolar

Trafik güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çiftçi, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kapsamlı maliyet analizine dikkati çekti.

Türkiye’de trafik kazalarının yalnızca can kaybına değil, aynı zamanda ciddi ekonomik sonuçlara da yol açtığını belirten Çiftçi, kazaların sağlık sistemi, yargı süreçleri ve üretim kayıpları üzerindeki etkilerine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

“9 yıllık maliyet yaklaşık 280.6 milyar dolar. Bunun içinde yarım kalan hayatlar, sağlık, yargı ve üretim kaybı maliyetleri var. Yıllık ortalama 28 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Ölümlü trafik kazalarında %16.7’lik bir azalma var. Denetlediğimiz araç sayısı artarken işlem yapılan araç sayısının azalması, sürücülerimizin artık kurallara daha çok uyduğunu gösteriyor.”

“Dijital takip sistemleri caydırıcılığı artırdı”

Trafik ihlallerinin tespitinde teknolojik denetim sistemlerinin etkin şekilde kullanıldığını anlatan Çiftçi, sosyal medya ve dijital kayıtların da artık denetim süreçlerinin önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

Yeni nesil takip sistemleri sayesinde kural ihlallerine anlık müdahale imkanı oluştuğunu kaydeden Çiftçi, ihlal oranlarında dikkat çekici düşüş yaşandığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Artık bir kural ihlalinin videosu paylaşıldığı anda ekiplerimiz tespit ediyor ve plakaya ceza gönderiliyor. Takograf ihlali %78, drift atma %62, hız ihlalleri ise %60 oranında azaldı.”

Trafikte magandalığa karşı sıkı tedbir

Kamu düzenini bozan trafik davranışlarına karşı yürürlüğe alınan yeni uygulamaların sonuç verdiğini ifade eden Çiftçi, özellikle toplumsal huzuru etkileyen görüntülere yönelik müdahalelerin artırıldığını söyledi.

Trafiği tehlikeye atan davranışların önüne geçmek amacıyla uygulanan düzenlemelerin caydırıcılık oluşturduğunu dile getiren Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Yolda durup halay çekenler, kutlama yapanlar veya tartıştığı sürücüye silah-sopa gösterenlere karşı yapılan düzenlemelerle trafikteki asayiş olayları azalmaya başladı. Rakamlar gösteriyor ki maksat hasıl oldu, caydırıcılık sağlandı.”

Motosiklet ve motokurye kazalarında dikkat çeken tablo

Türkiye’de araç kullanım alışkanlıklarının değiştiğini ve motosiklet sayısındaki yükselişin trafik istatistiklerine doğrudan yansıdığını belirten Çiftçi, özellikle motokuryekaynaklı kazalara ilişkin verilerin dikkat çekici boyutlara ulaştığını söyledi.

Motosiklet kullanımındaki hızlı artışın beraberinde ciddi güvenlik riskleri doğurduğunu vurgulayan Çiftçi, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Normal araçlardaki artış %5.9 iken motosikletlerdeki artış bunun tam iki katına ulaştı. 2019 yılında toplam kazaların %25.6’sı motosiklet kazalarından oluşurken, 2025’te bu oran %50.2’ye yükseldi. Motokuryeler toplam motosikletliler içerisinde %1.4 gibi küçük bir oranı oluşturuyor ama karıştıkları trafik kazalarının oranı %19.8. Bu çok ciddi bir rakam.”

“Amacımız ceza değil, güvenli trafik ortamı oluşturmak”

Trafik denetimlerinin temel hedefinin cezai işlem uygulamak değil, can güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Çiftçi, denetim yoğunluğunun artacağını belirtti.

Kurallara uyumun artırılması amacıyla yeni tedbirlerin sürdürüleceğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

“Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur; biz denetimleri artırma kararı aldık. Amacımız ceza yazmak değil, güvenli bir sürüş ortamı oluşturmak.”

“Yeni nesil suç örgütlerine nefes aldırmayacağız”

Organize suç örgütlerinin yöntem değiştirdiğine dikkati çeken Çiftçi, dijital platformların suç şebekeleri tarafından yoğun şekilde kullanıldığını söyledi.

Yeni nesil suç yapılanmalarının klasik mafya anlayışından farklı hareket ettiğini belirten Çiftçi, güvenlik birimlerinin bu yapılarla mücadelede kararlı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar sosyal medyayı ve interneti yoğun kullanıyor, dijital platformlar üzerinden para transferi yapıyorlar. Herhangi bir ilkeleri, ahlak kuralları veya raconları yok; kadınlara ve çocuklara dahi dokunabiliyorlar. Yurt dışına kaçıp eylemlerini oradan yönetmeye çalışıyorlar ama biz onlara nefes aldırmayacağız.”

Organize suç operasyonlarında artış

2026 yılında organize suç örgütlerine yönelik operasyonların yoğunlaştırıldığını ifade eden Çiftçi, operasyon sayılarına ilişkin verileri de kamuoyuyla paylaştı.

Güvenlik birimlerinin sahadaki etkinliğinin artırıldığını belirten Çiftçi, organize suçla mücadelede sürdürülen operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

“2025’in ilk 4 ayında 256 çeteye 641 operasyon yapmışken, 2026’nın aynı döneminde 311 organize suç çetesine yönelik 796 operasyon gerçekleştirdik. Yeni nesil çetelerle mücadeleyi ve sokaklardaki sorunları tamamen bitireceğiz.”