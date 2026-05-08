Bakan Çiftçi: "Türkiye-Kosova ilişkileri ortak tarih ve karşılıklı güven üzerine inşa edildi"

Görüşmede Türkiye ile Kosova arasında uzun yıllardır sürdürülen iş birliğine dikkati çeken Çiftçi, bakanlıklar arasındaki temasların ve ortak çalışmaların gelecek dönemde de güçlenerek devam edeceğine inandığını ifade etti.

Güvenlik alanındaki iş birliği vurgusu

Bakan Çiftçi, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova ile ilişkilerin tarihi ve insani bağlar temelinde gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye ile Kosova arasındaki dayanışmanın güçlü bir zemine dayandığını vurgulayan Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kardeş Kosova ile aramızdaki ilişkiler ortak tarihimizin, gönül bağımızın ve karşılıklı güvenimizin üzerine inşa edilmiş güçlü bir dayanışmanın tezahürüdür. Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar düzenlenen 255 eğitim programına 3 bin 907 Kosovalı personelin katılması, güvenlik alanındaki iş birliğimizin ulaştığı seviyeyi açıkça göstermektedir. Jandarma Genel Komutanlığımız da ihtiyaç halinde Kosovalı makamlarla yakın iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürecektir.”

“Türkiye desteğini sürdürmeye devam edecek”

Türkiye’nin Kosova’ya yönelik desteğinin uluslararası platformlarda da süreceğini kaydeden Çiftçi, iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğinin daha da ileri taşınacağına işaret etti.

Çiftçi, açıklamasında, Türkiye ile Kosova arasındaki iş birliğinin yalnızca güvenlik alanıyla sınırlı olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye olarak, dost ve kardeş Kosova’nın uluslararası platformlarda hak ettiği yeri alması için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini belirten Çiftçi, güvenlikten savunma sanayiine, eğitimden kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine kadar her alanda geliştirdikleri bu dayanışmanın, çok daha güçlü bir zeminde ilerlemeyi sürdüreceğine inandıklarını kaydetti.”

Bakanlık standını ziyaret etti

Öte yandan Bakan Çiftçi, SAHA 2026 kapsamında İçişleri Bakanlığının fuar alanındaki standını da ziyaret etti.

Çiftçi’ye ziyaret sırasında Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile bazı askeri yetkililer eşlik etti.

Bakanlık standında sergilenen ürünleri inceleyen Çiftçi, yürütülen çalışmalar ve teknolojik sistemlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.



