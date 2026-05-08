Pentagon, UFO’lara ilişkin yeni belgeleri yayımlamaya başladı

Pentagon’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatları doğrultusunda, UAP ile ilgili devlet dosyalarının tespit edilmesi ve gizlilik derecelerinin kaldırılmasına yönelik sürecin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu çalışmanın Pentagon’un yanı sıra Beyaz Saray, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Enerji Bakanlığı, NASA ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) öncülüğünde yürütüldüğü belirtildi.

Gizliliği kaldırılan dosyalara herhangi bir güvenlik izni gerekmeksizin “WAR.GOV/UFO” internet sitesi üzerinden erişim sağlanabildiği kaydedilen açıklamada, yeni belge ve kayıtların Pentagon tarafından kademeli olarak yayımlanmaya devam edeceği ifade edildi.

Pentagon’un ilgili internet sitesinde yayımlanan ilk seride, toplam 162 belge yer aldı. Belgeler arasında soruşturma kayıtları, görgü tanığı ifadeleri ve kamuya açık raporların bulunduğu aktarıldı.

Trump: “Halk artık kendi kararını verebilir”

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığının UFO/UAP dosyalarının ilk bölümünü halkın incelemesine açtığını belirtti.

Trump, “Size verdiğim söze gelirsek Savunma Bakanlığı, UFO/UAP dosyalarının ilk kısmını halkın incelemesi ve araştırması için kamuoyuna açtı.” ifadelerini kullandı.

Bu dosyaların tespit edilip paylaşılması talimatını vermenin kendisi için onur olduğunu kaydeden Trump, önceki yönetimlerin bu konuda şeffaf davranmadığını savundu.

Yeni yayımlanan belge ve görüntüler sayesinde kamuoyunun artık kendi değerlendirmesini yapabileceğini belirten Trump, halkın doğrudan bilgiye erişiminin önemine işaret etti.

Hegseth: “ABD halkının bunları görme zamanı geldi”

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun yıllardır gizli tutulan dosyaların kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara neden olduğunu ifade etti.

Hegseth, “ABD halkının bunları bizzat kendi gözleriyle görmesinin zamanı geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

Gizliliği kaldırılan belgelerin yayımlanmasının, Trump yönetiminin “benzeri görülmemiş bir şeffaflık anlayışına olan bağlılığını” ortaya koyduğunu belirten Hegseth, sürecin devam edeceğini kaydetti.