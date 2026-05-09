Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyonluk ipini Galatasaray göğüsledi.

Ligin 33. haftasında Antalyaspor’u sahasında konuk eden sarı-kırmızılı ekip, mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı ve sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4’üncü, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğunu elde etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, “Çok emek verdik, çok mücadele ettik. Bizi her daim destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. 4 sene üst üste ikinci kez. Artık hedefimiz 5. şampiyonluk.” dedi.

Galatasaray böylece Süper Lig tarihinde kendisine ait olan üst üste şampiyonluk rekorunu da egale etmiş oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ile 1999-2000 sezonları arasında 4 sezon üst üste şampiyon olmuştu.

O dönemde futbolcu olarak kadroda bulunan Okan Buruk, teknik direktör olarak da aynı başarıya ulaşarak Türk futbol tarihinde ikinci kez bir takımın üst üste 4 kez şampiyonluk yaşamasını sağladı.


 

