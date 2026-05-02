AjansHaber Spor Talisca şov yaptı, sarı-lacivertliler güldü: Fenerbahçe 3-1 Rams Başakşehir

Trendyol Süper Lig’ in 32. haftasında Fenerbahçe, Rams Başakşehir’i 3-1 mağlup etti.

Chobani Stadı’nda oynanan maçta 28. dakikada, ceza sahası içinde topla buluşan Oosterwolde’nin pasında Musaba yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Muhammed Şengezer topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 

36. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Harit, sol kanatta topla buluşarak çaprazdan ceza sahasına girdi. Faslı oyuncunun şutunda Oosterwolde’ye de çarpan top ağlarla buluştu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertliler 57. dakikada İsmail’in pasında Fred, savunma arkasına sarkan Talisca’yı gördü. Ceza sahasına giren Talisca, plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 

72. dakikada orta alanda topu kapan Kante, Fred’i topla buluşturdu. Fred’in pasında Talisca, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla skoru 3-1’e getirerek hat-trick yaptı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 70’ e çıkardı. Ligde 5 hafta sonra kaybeden Başakşehir, 51 puanda kaldı.

Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın Samsunspor’a mağlup olmasıyla birlikte bitime iki hafta kala puan farkını 4’e indirdi.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor’a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Samsunspor’u ağırlayacak.

Brezilyalı yıldızdan 3 gollü performans

Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca, attığı 3 golle karşılaşmaya damgasını vurdu.

Talisca, Süper Lig’deki gol sayısını 19’a yükseltti.

32 yaşındaki hücum oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Brann maçının ardından bu sezon ikinci hat-trick’ini kaydetti.

Tüm kulvarlarda 27 gole ulaşan Brezilyalı, bir sezonda en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.

 

 

 

 

