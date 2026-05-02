GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Savunma ve havacılıkta ihracat ivmesi büyüyor

Türk savunma ve havacılık sanayisi, nisan ayında 962 milyon dolarlık ihracata imza attı. Sektörün yılın ilk dört ayındaki toplam dış satımı ise yüzde 28 artışla 2,8 milyar doları aştı.

Yayınlama Tarihi:
Türk savunma ve havacılık sanayisi, 2026 yılının nisan ayında gerçekleştirdiği ihracat performansıyla dikkat çekti. Yerli ve milli savunma teknolojilerine yönelik küresel talebin artmasıyla sektör, hem aylık bazda güçlü bir tablo ortaya koydu hem de yılın ilk dört ayında önemli bir büyüme yakaladı. Özellikle yüksek katma değerli ürünlerin uluslararası pazarda daha fazla tercih edilmesi, ihracat rakamlarına doğrudan yansıdı.

Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda attığı teknoloji odaklı adımlar, küresel pazardaki rekabet gücünü artırırken, sektörün ihracat performansı da yükselişini sürdürüyor. Yerli imkanlarla geliştirilen platformlar ve sistemler, farklı coğrafyalarda yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İlk dört ayda yüzde 28’lik artış

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, nisan ayına ilişkin ihracat verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görgün, sektörün yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış kaydettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılı nisan ayında 962 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ocak–nisan döneminde bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 2 milyar 871 milyon dolar seviyesine ulaştı.”

Küresel pazarda Türk savunma sistemlerine yoğun ilgi

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği ürünlerin sahadaki başarısı, uluslararası pazarda yeni iş birliklerinin önünü açıyor. İhracatın sürdürülebilir şekilde artırılması hedeflenirken, üretim kapasitesindeki genişleme ve teknoloji yatırımları sektörün büyümesini destekliyor.

“Teknoloji odaklı büyüme kararlılıkla sürüyor”

SSB Başkanı Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin stratejik hedefler doğrultusunda ilerlediğini vurgulayarak açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, savunma ve havacılık sanayimiz teknoloji odaklı büyümesini kararlılıkla sürdürmektedir. Genişleyen uluslararası iş birliklerimiz, derinleşen ekosistemimiz ve artan üretim kapasitemiz ile ihracat performansımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz. SSB personelimiz, savunma sanayi şirketlerimiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

#Gündem / 01 Mayıs 2026
#Gündem / 27 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Yaşam
Spor
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.